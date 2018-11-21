Поход на хоккейный матч спас жизнь американке
Американка Келли Соватски нашла донора почки благодаря баннеру, который она принесла на матч Национальной хоккейной лиги. История девушки опубликована на сайте НХЛ.
Американка Келли Соватски нашла донора почки благодаря баннеру, который она принесла на матч Национальной хоккейной лиги. История девушки опубликована на сайте НХЛ.
В марте 2018 года поклонница «Питтсбург Пингвинс» пришла на встречу с «Монреаль Канадиенс» с плакатом, на котором было написано: «Хоккейные фанаты! Мне нужна почка! Искренне ваша, Келли».
Публикацию увидел житель штата Делавэр Джефф Линд. Он связался с девушкой и предложил ей свою почку безвозмездно. Потребовалось восемь месяцев для того, чтобы уладить все вопросы, и 6 ноября Соватски была проведена операция. В настоящий момент и донор, и девушка чувствуют себя нормально.
В канун Рождества 2015 года Соватски подхватила инфекцию, которая привела к заражению крови. У нее стали отказывать почки и легкие, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние. Тем не менее, девушке потребовалась пересадка почек, и в больнице ее поставили в лист ожидания.
Ситуация осложнилась, когда болезнь почек стала прогрессировать. Американка могла не дождаться донора, поэтому решила попросить помощи у фанатов хоккея.