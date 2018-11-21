Поход на хоккейный матч спас жизнь американке

В марте 2018 года поклонница «Питтсбург Пингвинс» пришла на встречу с «Монреаль Канадиенс» с плакатом, на котором было написано: «Хоккейные фанаты! Мне нужна почка! Искренне ваша, Келли». Пресс-служба «Питтсбурга» опубликовала фотографию Соватски в Twitter, и она стала вирусной.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 8, 22.11.2018, 3:00 Питтсбург Пингвинз - Даллас Старз -

Публикацию увидел житель штата Делавэр Джефф Линд. Он связался с девушкой и предложил ей свою почку безвозмездно. Потребовалось восемь месяцев для того, чтобы уладить все вопросы, и 6 ноября Соватски была проведена операция. В настоящий момент и донор, и девушка чувствуют себя нормально.

В канун Рождества 2015 года Соватски подхватила инфекцию, которая привела к заражению крови. У нее стали отказывать почки и легкие, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние. Тем не менее, девушке потребовалась пересадка почек, и в больнице ее поставили в лист ожидания.