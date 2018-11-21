Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р0
Витязь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА1
Сочи0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит3
Авангард1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь4
Динамо Мн1
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
22.11
Вашингтон Кэпиталз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
22.11
Каролина Харрикейнз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.11
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22.11
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
22.11
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
12:00
АмурБ1
Спартак0
Хоккей. НХЛ
22.11
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
13Ханю вышел за золотом на костылях. Это надо видеть!
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
20:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Поход на хоккейный матч спас жизнь американке

Американка Келли Соватски нашла донора почки благодаря баннеру, который она принесла на матч Национальной хоккейной лиги. История девушки опубликована на сайте НХЛ.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В марте 2018 года поклонница «Питтсбург Пингвинс» пришла на встречу с «Монреаль Канадиенс» с плакатом, на котором было написано: «Хоккейные фанаты! Мне нужна почка! Искренне ваша, Келли». Пресс-служба «Питтсбурга» опубликовала фотографию Соватски в Twitter, и она стала вирусной.

Хоккей
НХЛ 2018-2019
Неделя 8, 22.11.2018, 3:00
Питтсбург Пингвинз
-Даллас Старз-

Публикацию увидел житель штата Делавэр Джефф Линд. Он связался с девушкой и предложил ей свою почку безвозмездно. Потребовалось восемь месяцев для того, чтобы уладить все вопросы, и 6 ноября Соватски была проведена операция. В настоящий момент и донор, и девушка чувствуют себя нормально.

В канун Рождества 2015 года Соватски подхватила инфекцию, которая привела к заражению крови. У нее стали отказывать почки и легкие, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние. Тем не менее, девушке потребовалась пересадка почек, и в больнице ее поставили в лист ожидания.

Ситуация осложнилась, когда болезнь почек стала прогрессировать. Американка могла не дождаться донора, поэтому решила попросить помощи у фанатов хоккея.

Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Оскорбившему российских женщин хоккеисту ответили
Названо имя лучшего российского футболиста
«Мбаппе дебютировал в 18 лет. Почему не дать шанс Чалову?»
Названы возможные сроки проведения боя Нурмагомедова и Мэйуэзера
Суд разрешил Зубкову, уличенному в допинге, оставить медали Сочи
Дмитрию Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль
«В России было тяжело»: Кулемин судится за гражданство Канады
Россиянки завершили отбор на Евробаскет на первом месте в группе
Дзюба обратился к болельщикам после матча со Швецией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь