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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Даллас»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» нанесли поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель (4-я минута), российский форвард Евгений Малкин (7), Сидни Кросби (11), Патрик Хернквист (24) и Таннер Пирсон (29). У «Далласа» отличился Роопе Хинтц (48), которому ассистировал россиянин Александр Радулов. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 11 из 16 бросков и был заменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В еще одном матче дня «Вашингтон» на своем льду победил «Чикаго» — 4:2. Российские форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Артем Анисимов («Чикаго») отметились результативными передачами.

Питтсбург Пингвинз 5:1
(3:0, 2:0, 0:1)
Даллас Старз
22.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Джим Монтгомери
Вратари
Кейси Десмит Антон Худобин 28:52 (Л. Боу 28:52)
1-й период
03:58 Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Дж. Олексяк)
Александр Радулов 05:30
06:06 Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел)
10:04 Сидни Кросби (П. Хернквист, Дж. Гюнтцель)
2-й период
Бретт Ритчи 20:24
23:20 Патрик Хернквист (О. Мяяття, С. Кросби)
Бретт Ритчи 24:55
25:47 Крис Летанг
28:52 Тэннер Пирсон (Д. Грант)
3-й период
Роопе Хинтс (А. Радулов, М. Янмарк) 47:55
55:54 Джейми Олексяк
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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