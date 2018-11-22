Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Даллас»
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» нанесли поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» нанесли поражение «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель (4-я минута), российский форвард Евгений Малкин (7), Сидни Кросби (11), Патрик Хернквист (24) и Таннер Пирсон (29). У «Далласа» отличился Роопе Хинтц (48), которому ассистировал россиянин Александр Радулов. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 11 из 16 бросков и был заменен.
В еще одном матче дня «Вашингтон» на своем льду победил «Чикаго» — 4:2. Российские форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Артем Анисимов («Чикаго») отметились результативными передачами.
|Питтсбург Пингвинз
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5:1
(3:0, 2:0, 0:1)
|Даллас Старз
|Майк Салливан
|Джим Монтгомери
|Кейси Десмит
|Антон Худобин 28:52 (Л. Боу 28:52)
|1-й период
|03:58
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби, Дж. Олексяк)
|Александр Радулов
|05:30
|06:06
|Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел)
|10:04
|Сидни Кросби (П. Хернквист, Дж. Гюнтцель)
|2-й период
|Бретт Ритчи
|20:24
|23:20
|Патрик Хернквист (О. Мяяття, С. Кросби)
|Бретт Ритчи
|24:55
|25:47
|Крис Летанг
|28:52
|Тэннер Пирсон (Д. Грант)
|3-й период
|Роопе Хинтс (А. Радулов, М. Янмарк)
|47:55
|55:54
|Джейми Олексяк
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз)