Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Даллас»

Встреча, прошедшая в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель (4-я минута), российский форвард Евгений Малкин (7), Сидни Кросби (11), Патрик Хернквист (24) и Таннер Пирсон (29). У «Далласа» отличился Роопе Хинтц (48), которому ассистировал россиянин Александр Радулов. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 11 из 16 бросков и был заменен.