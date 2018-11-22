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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Тампе, завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) в пользу «Лайтнинг». В составе победителей отличились Мэтью Джозеф (1-я минута), российский форвард Никита Кучеров (10), сделавший также две результативные передачи, Янни Гоерд (23), Адам Эрн (25), Стивен Стэмкос (42), Райан Макдона (44) и Дэн Джирарди (55). У «Пантерз» шайбы забросили Торой Брауэр (3), Александр Барков (39) и Майк Хоффман (57).

Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров по итогам игры был признан второй звездой встречи.

«Каролина» дома победила «Торонто» — 5:2. Форвард хозяев льда Андрей Свечников забросил пятую шайбу в сезоне и стал третьей звездой матча.

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Монреаль» — 5:2. Защитник хозяев Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, отметившись результативной передачей.

Тампа-Бэй Лайтнинг 7:3
(2:1, 2:1, 3:1)
Флорида Пантерз
22.11.2018, 03:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Боб Бонер
Вратари
Луи Доминге Роберто Луонго 43:21 (Дж. Раймер 43:21)
1-й период
00:59 Матье Жозеф
Трой Брауэр (М. Хэйли, К. Сивиур) 02:19
Маккензи Уигар 09:00
09:22 Никита Кучеров (В. Хедман, Дж. Миллер)
Маккензи Уигар 19:38
2-й период
22:37 Янни Гурд (С. Стэмкос, Дж. Миллер)
24:45 Адам Эрне (Н. Кучеров, Р. Макдона)
24:58 Райан Кэллахэн
38:19 Адам Эрне
Александр Барков (Дж. Юбердо, К. Яндл) 38:25
Майк I Хоффман 39:13
3-й период
41:30 Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, Р. Макдона)
43:21 Райан Макдона (Дж. Миллер, С. Стэмкос)
Майкл Хэйли 44:14
54:25 Дэн Джирарди (В. Хедман, С. Стэмкос)
55:28 Стивен Стэмкос
Майк I Хоффман (К. Яндл, Дж. Юбердо) 56:25
57:18 Адам Эрне
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Л. Доминге (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
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