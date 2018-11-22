Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»

Встреча, прошедшая в среду в Тампе, завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) в пользу «Лайтнинг». В составе победителей отличились Мэтью Джозеф (1-я минута), российский форвард Никита Кучеров (10), сделавший также две результативные передачи, Янни Гоерд (23), Адам Эрн (25), Стивен Стэмкос (42), Райан Макдона (44) и Дэн Джирарди (55). У «Пантерз» шайбы забросили Торой Брауэр (3), Александр Барков (39) и Майк Хоффман (57).