Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Флориду»
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа Бэй Лайтнинг» одержали победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Тампе, завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:1, 3:1) в пользу «Лайтнинг». В составе победителей отличились Мэтью Джозеф (1-я минута), российский форвард Никита Кучеров (10), сделавший также две результативные передачи, Янни Гоерд (23), Адам Эрн (25), Стивен Стэмкос (42), Райан Макдона (44) и Дэн Джирарди (55). У «Пантерз» шайбы забросили Торой Брауэр (3), Александр Барков (39) и Майк Хоффман (57).
Кучеров по итогам игры был признан второй звездой встречи.
«Каролина» дома победила «Торонто» — 5:2. Форвард хозяев льда Андрей Свечников забросил пятую шайбу в сезоне и стал третьей звездой матча.
«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Монреаль» — 5:2. Защитник хозяев Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, отметившись результативной передачей.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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7:3
(2:1, 2:1, 3:1)
|Флорида Пантерз
|Джон Купер
|Боб Бонер
|Луи Доминге
|Роберто Луонго 43:21 (Дж. Раймер 43:21)
|1-й период
|00:59
|Матье Жозеф
|Трой Брауэр (М. Хэйли, К. Сивиур)
|02:19
|Маккензи Уигар
|09:00
|09:22
|Никита Кучеров (В. Хедман, Дж. Миллер)
|Маккензи Уигар
|19:38
|2-й период
|22:37
|Янни Гурд (С. Стэмкос, Дж. Миллер)
|24:45
|Адам Эрне (Н. Кучеров, Р. Макдона)
|24:58
|Райан Кэллахэн
|38:19
|Адам Эрне
|Александр Барков (Дж. Юбердо, К. Яндл)
|38:25
|Майк I Хоффман
|39:13
|3-й период
|41:30
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, Р. Макдона)
|43:21
|Райан Макдона (Дж. Миллер, С. Стэмкос)
|Майкл Хэйли
|44:14
|54:25
|Дэн Джирарди (В. Хедман, С. Стэмкос)
|55:28
|Стивен Стэмкос
|Майк I Хоффман (К. Яндл, Дж. Юбердо)
|56:25
|57:18
|Адам Эрне
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|С. Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Л. Доминге (Тампа-Бэй Лайтнинг)