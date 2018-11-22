Ковальчук вошёл в топ самых «вредных» игроков сезона в НХЛ

Источник: AP 2018

«Лос-Анджелес» — худшая команда в НХЛ прямо сейчас, а Илья Ковальчук — один из худших по показателю полезности во всей лиге. Для олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина возвращение в НХЛ начиналось вполне радужно — в своём втором матче за «королей» он сделал две передачи, в третьем забил гол, и до сих пор остаётся лучшим бомбардиром команды. Но Ковальчук уже потерял место не только в первом, но и во втором звене, его могут спокойно посадить на скамейку, когда надо удержать зыбкое преимущество, а игровое время с начала сезона снизилось на четыре минуты.

Первое звено (Иафалло — Копитар — Ковальчук)

6 матчей, 6 (1+4) очков, +3, 22 броска



Ковальчук ещё летом говорил, что ему придётся завоёвывать место в составе наравне с остальными. Что ж, шансы у него были, и в первой тройке вместе с Копитаром он смотрелся неплохо. Правда, «Лос-Анджелесу» это всё равно пользы не приносило. Проведя шесть первых матчей в ударной тройке, Ковальчук был переведён во вторую.

Второе звено (Ковальчук — Амадио — Картер, Ковальчук — Картер — Ремпал/Пирсон, Ковальчук — Картер — Тоффоли)

12 матчей, 5 (1+4) очков, -11, 21 бросок



Нападающий Дастин Браун пропустил начало сезона из-за травмы, но с момента его возвращения в состав Ковальчук окончательно лишился места в первом звене. Хотя перестановки начались гораздо раньше — не прошло и десятка матчей в сезоне, как Стивенс перевёл его во вторую тройку. Но пошло не слишком хорошо — партнёры часто менялись, да и были не теми игроками, с которыми Ковальчук мог бы показывать свои сильные качества.

Третье звено (Ковальчук — Кемпе — Льюис/Хагелин)

3 матча, 4 (1+3) очка, -3, 7 бросков



Впервые Илью поставили в третье звено в конце октября, на матч с «Рейнджерс». «Короли» тогда выиграли со счётом 4:3, а Ковальчук выдал один из лучших матчей, отметившись голом и двумя передачами. В следующей игре Джон Стивенс не стал менять сочетание, и 17-й номер вновь забил, а также сделал передачу. Матч с «Колорадо» стал третьим для Ильи в этом звене. В этой игре центр Адриан Кемпе получил травму, так что в ближайших играх ему придётся искать новых партнёров.

Игровое время

«Лос-Анджелес» рассчитывал, что россиянин поможет решить проблему низкой результативности и плохого большинства команды. Он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром «королей», а по очкам в большинстве делит первое место с защитником Дрю Даути.



Игровое время Ильи сильно зависит от большинства. И если при Стивенсе он редко получал меньше 19 минут за игру независимо от того, сколько шансов разыграть лишнего предоставляли соперники, то Уилли Дежарден уже начал закручивать гайки. За восемь матчей при новом тренере Ковальчук лишь дважды сыграл более 19 минут, и именно в этих матчах «Лос-Анджелес» часто получал большинство.

В равных составах игровое время Ильи сейчас колеблется на уровне 12−13 минут. С «Сент-Луисом» он сыграл только две смены в третьем периоде, проведя на льду менее 13 минут — его худший показатель с сезона-2007/08.



Дежарден уже публично высказал претензии к 17-му номеру: «Нам нужно найти для него место. Не думаю, что он играет так, как хотел бы. Он специалист по большинству, а мы нечасто заставляем соперника удаляться, это снижает его шансы отличиться. Главное для меня — заставить его пахать. Если я смогу это сделать, остальное приложится». Ковальчук и сам не слишком доволен собой: «Я могу играть намного лучше. Все ребята могут играть более стабильно, но лично про себя я знаю, что могу лучше. Процесс адаптации ещё продолжается».

Ковальчук ворвался в тройку самых «вредных» в НХЛ

Матч с «Колорадо» стал очередным феерическим провалом «Лос-Анджелеса» — 3:7, а Ковальчук заработал «-2» по показателю полезности. И если в голе Немета он мало чем мог помочь, то когда забивал Тайсон Бэрри, Илья вообще забыл, кого надо опекать.

У Ильи уже «-12», по «вредности» он делит лидерство в команде с Дионом Фанёфом, а во всей лиге занимает второе место. Хуже только Томаш Носек из «Детройта». Ладно бы, Ковальчук ещё набирал очки, но в последних матчах его как отрезало. Последний яркий всплеск случился в матче с «Анахаймом» — первым под руководством Дежардена. Тогда Илья стал первой звездой встречи, набрав три очка. Следующие семь игр прошли по нулям.

Источник: nhl.com

Ковальчук — не единственный мастер «привоза» в команде. Этим страдает и тот же Даути, и Фанёф. Да и вообще лидеры «Кингз» пока не могут выйти даже на прошлогодний уровень. Тот же Копитар в прошлом сезоне тащил на себе «Лос-Анджелес», набрав 92 очка, в этом на его счету скромные девять баллов, из которых только три — за передачи.