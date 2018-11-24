Два очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (33-я минута), Михал Кемпны (47) и Овечкин (49). У «Детройта» отличился Андреас Атанасиу.
Овечкин провел на площадке 22 минуты, совершил шесть силовых приемов и нанес три броска по воротам соперника. Нападающий забросил 16-ю шайбу в сезоне, лидирует по этому показателю в лиге чех Давид Пастрняк из «Бостона» — 17. Лучшим игроком встречи стал голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби (31 сейв), второй звездой был назван Уилсон (1+1), третьей — Кемпны (1+0).
В другом матче игрового дня «Тампа» дома обыграла «Чикаго» — 4:2. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров сделал три результативные передачи — теперь на счету россиянина 30 (9+21) очков в текущем сезоне. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов забросил одну шайбу, набрав 11-е (3+8) очко в регулярном чемпионате.
«Питтсбург» в гостях уступил «Бостону» в овертайме со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил нападающий Евгений Малкин, на счету которого теперь 29 (9+20) баллов за результативность.
Результаты остальных матчей:
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 4:0;.
«Баффало» — «Монреаль» — 3:2 ОТ;.
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:1 ОТ;.
«Миннесота» — «Виннипег» — 4:2;.
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ;.
«Вегас» — «Калгари» — 2:0;.
«Коламбус» — «Торонто» — 4:2 («Коламбус» — Артемий Панарин (1 передача), Сергей Бобровский (32 сейва); «Торонто» — Игорь Ожиганов (1 передача);.
«Каролина» — «Флорида» — 4:1 («Каролина» — Андрей Свечников (2 передачи);.
«Аризона» — «Колорадо» — 1:5;.
«Даллас» — «Оттава» — 6:4 («Даллас» — Александр Радулов (2 передачи);.
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 6:2 («Сент-Луис» — Владимир Тарасенко (1 передача), Иван Барбашев (1 шайба);.
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 4:0.