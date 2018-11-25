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02:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Овечкина помог «Вашингтону» в гостях победить «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала пятой кряду.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Бретт Коннолли (1+1) и Якуб Врана (1+1). Заброшенной шайбой отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У Джона Карлсона три результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он совершил 7 силовых приёмов и 2 раза бросил в створ ворот. В активе Дмитрия Орлова передача и показатель «-2». Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников очков не набрал, проведя на льду 17 минут 56 секунд. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 23 броска из 27.

Нью-Йорк Рейнджерс 3:5
(1:0, 1:3, 1:2)
Вашингтон Кэпиталз
24.11.2018, 22:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид Куинн Тодд Рирден
Вратари
Александр Георгиев 58:49 (А. Георгиев 58:52-59:02) Финикс Копли
1-й период
00:25 Йеспер Фаст
06:59 Джимми Веси
09:12 Джимми Веси (Й. Фаст, К. Хэйс)
Том Уилсон 17:27
2-й период
Ларс Эллер 20:59
29:39 Брэди Шей (Б. Смит, К. Хэйс)
Ник Дауд (Б. Коннолли, Дж. Карлсон) 30:10
Якуб Врана 36:27
Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Дм. Орлов) 39:30
3-й период
45:30 Райан Стром (Б. Хауден, Н. Пионк)
Бретт Коннолли (Дж. Карлсон, Я. Врана) 53:36
Том Уилсон (М. Кемпны) п.в. 58:52
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Я. Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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