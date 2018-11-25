Гол Овечкина помог «Вашингтону» в гостях победить «Рейнджерс»
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
По два балла за результативность в составе победителей набрали Бретт Коннолли (1+1) и Якуб Врана (1+1). Заброшенной шайбой отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У Джона Карлсона три результативные передачи.
Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он совершил 7 силовых приёмов и 2 раза бросил в створ ворот. В активе Дмитрия Орлова передача и показатель «-2». Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече
Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников очков не набрал, проведя на льду 17 минут 56 секунд. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 23 броска из 27.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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3:5
(1:0, 1:3, 1:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Дэвид Куинн
|Тодд Рирден
|Александр Георгиев 58:49 (А. Георгиев 58:52-59:02)
|Финикс Копли
|1-й период
|00:25
|Йеспер Фаст
|06:59
|Джимми Веси
|09:12
|Джимми Веси (Й. Фаст, К. Хэйс)
|Том Уилсон
|17:27
|2-й период
|Ларс Эллер
|20:59
|29:39
|Брэди Шей (Б. Смит, К. Хэйс)
|Ник Дауд (Б. Коннолли, Дж. Карлсон)
|30:10
|Якуб Врана
|36:27
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Дм. Орлов)
|39:30
|3-й период
|45:30
|Райан Стром (Б. Хауден, Н. Пионк)
|Бретт Коннолли (Дж. Карлсон, Я. Врана)
|53:36
|Том Уилсон (М. Кемпны)
|п.в.
|58:52
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), Я. Врана (Вашингтон Кэпиталз)