Гол Овечкина помог «Вашингтону» в гостях победить «Рейнджерс»

Источник: AP 2018

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала пятой кряду.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Бретт Коннолли (1+1) и Якуб Врана (1+1). Заброшенной шайбой отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У Джона Карлсона три результативные передачи.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он совершил 7 силовых приёмов и 2 раза бросил в створ ворот. В активе Дмитрия Орлова передача и показатель «-2». Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.