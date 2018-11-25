Финский гений. Лайне вошел в историю, став вровень с Федоровым и Лемье

Источник: AP 2018

Приготовьтесь к обилию цифр. Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне выдал настоящий спектакль одного актёра, который болельщики забудут не скоро: пять голов, забитые финским вундеркиндом в ворота «Сент-Луис Блюз», вошли в самые различные статистические выкладки и списки рекордов.

Сама игра между «Блюз» и «Джетс» носила упорный характер лишь в первом периоде. Под занавес стартового отрезка Лайне и Владимир Тарасенко обменялись заброшенными шайбами, но для финского форварда это было лишь начало праздника, а для российского снайпера «блюзменов» на этом музыка была завершена.

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Описывать все пять голов Лайне нет никакого смысла. Финн поймал кураж во втором периоде, забросил пять шайб пятью бросками и стал автором 61-го в истории НХЛ матча, в котором один хоккеист набрал 5 очков. Более того, Патрик имел неплохие шансы сделать двойной хет-трик и забить шестой гол, чего в лиге не случалось аж с 1976 года, когда легендарный форвард «Торонто» Дэррилл Ситтлер громил «Бостон». Шестой шайбы зрители не дождались, но и без этого праздник Лайне оказался очень ярким.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zEXJOhMIWEE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Я удивлён. И знаете чем? Тем, что этого не произошло раньше. В тех матчах, когда он делал предыдущие хет-трики, он мог забивать намного больше. Пол Морис главный тренер «Виннипег Джетс»

«Если кто-то думает, что это было легко, то это ложное впечатление. Каждый гол в НХЛ даётся с большим трудом, здесь очень нелегко забивать. Это лучшая лига в мире. Конечно, забить пять — это что-то нереальное, но не стоит думать, что это можно сделать играючи», — заявил сам Лайне.

Своими пятью голами финский форвард установил огромное количество статистических достижений.

Его пентатрик (5 голов в одном матче) стал пятым в НХЛ с 1996 года. 22 года назад пять шайб забросил центрфорвард «Детройта» Сергей Фёдоров, а кроме него это делали легендарный Марио (1996), «стеклянный» Мариан Габорик (2007) и человек по прозвищу Мул Юхан Францен (2011). Примечательно, что если взять последние 10 случаев, когда хоккеисты забивали по 5 шайб за матч, то 7 таких достижений принадлежат клюшкам европейцев, среди которых есть также Алексей Жамнов, Петер Бондра и Матс Сундин.

Лайне забил 16 голов за нынешний ноябрь и повторил достижение 1988 года, принадлежащее Стиву Айзерману и Берни Николлзу. Лайне стал третьим хоккеистом в современную эпоху (начиная с сезона-1943/44), сделав 3 хет-трика за первые 22 матча сезона.

Но, возможно, самым интересным достижением финна является рекорд по хет-трикам среди игроков до 21 года. В карьере Патрика их уже 7, и это второе место в истории НХЛ. Первое принадлежит Уэйну Гретцки (12), но своей скорострельностью финн показал, что ничего невозможного для него нет.

«Мы отнеслись к Лайне слишком уважительно. Нужно было играть с ним пожёстче», — констатировал форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон.