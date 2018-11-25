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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Финский гений. Лайне вошел в историю, став вровень с Федоровым и Лемье

Это было незабываемо.

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Источник: AP 2018

Приготовьтесь к обилию цифр. Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне выдал настоящий спектакль одного актёра, который болельщики забудут не скоро: пять голов, забитые финским вундеркиндом в ворота «Сент-Луис Блюз», вошли в самые различные статистические выкладки и списки рекордов.

Сама игра между «Блюз» и «Джетс» носила упорный характер лишь в первом периоде. Под занавес стартового отрезка Лайне и Владимир Тарасенко обменялись заброшенными шайбами, но для финского форварда это было лишь начало праздника, а для российского снайпера «блюзменов» на этом музыка была завершена.

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Описывать все пять голов Лайне нет никакого смысла. Финн поймал кураж во втором периоде, забросил пять шайб пятью бросками и стал автором 61-го в истории НХЛ матча, в котором один хоккеист набрал 5 очков. Более того, Патрик имел неплохие шансы сделать двойной хет-трик и забить шестой гол, чего в лиге не случалось аж с 1976 года, когда легендарный форвард «Торонто» Дэррилл Ситтлер громил «Бостон». Шестой шайбы зрители не дождались, но и без этого праздник Лайне оказался очень ярким.

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Я удивлён. И знаете чем? Тем, что этого не произошло раньше. В тех матчах, когда он делал предыдущие хет-трики, он мог забивать намного больше.
Пол Морис
главный тренер «Виннипег Джетс»

«Если кто-то думает, что это было легко, то это ложное впечатление. Каждый гол в НХЛ даётся с большим трудом, здесь очень нелегко забивать. Это лучшая лига в мире. Конечно, забить пять — это что-то нереальное, но не стоит думать, что это можно сделать играючи», — заявил сам Лайне.

Своими пятью голами финский форвард установил огромное количество статистических достижений.
Его пентатрик (5 голов в одном матче) стал пятым в НХЛ с 1996 года. 22 года назад пять шайб забросил центрфорвард «Детройта» Сергей Фёдоров, а кроме него это делали легендарный Марио (1996), «стеклянный» Мариан Габорик (2007) и человек по прозвищу Мул Юхан Францен (2011). Примечательно, что если взять последние 10 случаев, когда хоккеисты забивали по 5 шайб за матч, то 7 таких достижений принадлежат клюшкам европейцев, среди которых есть также Алексей Жамнов, Петер Бондра и Матс Сундин.

Лайне забил 16 голов за нынешний ноябрь и повторил достижение 1988 года, принадлежащее Стиву Айзерману и Берни Николлзу. Лайне стал третьим хоккеистом в современную эпоху (начиная с сезона-1943/44), сделав 3 хет-трика за первые 22 матча сезона.

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Но, возможно, самым интересным достижением финна является рекорд по хет-трикам среди игроков до 21 года. В карьере Патрика их уже 7, и это второе место в истории НХЛ. Первое принадлежит Уэйну Гретцки (12), но своей скорострельностью финн показал, что ничего невозможного для него нет.

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«Мы отнеслись к Лайне слишком уважительно. Нужно было играть с ним пожёстче», — констатировал форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон.

На данный момент Лайне не хватает лишь одного гола, чтобы добраться до цифры в 100 шайб за карьеру (за 177 матчей), и именно 20-летний финн возглавил список лучших снайперов сезона (19), опередив Джеффа Скиннера, Александра Овечкина и Давида Пастрняка.

Сент-Луис Блюз 4:8
(2:2, 0:4, 2:2)
Виннипег Джетс
25.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг Беруби Пол Морис
Вратари
Чед Джонсон 36:02 (Дж. Аллен 36:02) Лоран Броссуа
1-й период
12:09 Патрик Марун
Брайан Литтл 13:22
13:42 Дэвид Перрон
Блэйк Уилер (М. Шайфли, Дж. Моррисси) 15:45
Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл) 16:26
17:50 Владимир Тарасенко
2-й период
20:34 Владимир Тарасенко
Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин) 21:41
24:59 Винс Данн
Джейкоб Трауба 27:18
27:22 Брэйден Шенн
Брэндон Танев (Дж. Трауба, М. Перро) 30:50
Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл) 32:53
33:30 Джоэль Эдмундсон
33:30 Джоэль Эдмундсон
Тайлер Майерс 33:30
Тайлер Майерс 33:30
Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл) 36:02
3-й период
Патрик Лайне (Б. Литтл, К. Коннор) 41:16
47:42 Райан О`Райлли (З. Сэнфорд)
50:16 Дэвид Перрон
Брендан Лемье 53:18
54:32 Патрик Марун (Д. Перрон, А. Пьетранджело)
Брендан Лемье (Дж. Рословик, Н. Петан) 59:20
Статистика
17 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Лайне (Виннипег Джетс), Б. Литтл (Виннипег Джетс), К. Коннор (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
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