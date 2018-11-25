Финский гений. Лайне вошел в историю, став вровень с Федоровым и Лемье
Это было незабываемо.
Это было незабываемо.
Приготовьтесь к обилию цифр. Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне выдал настоящий спектакль одного актёра, который болельщики забудут не скоро: пять голов, забитые финским вундеркиндом в ворота «Сент-Луис Блюз», вошли в самые различные статистические выкладки и списки рекордов.
Сама игра между «Блюз» и «Джетс» носила упорный характер лишь в первом периоде. Под занавес стартового отрезка Лайне и Владимир Тарасенко обменялись заброшенными шайбами, но для финского форварда это было лишь начало праздника, а для российского снайпера «блюзменов» на этом музыка была завершена.
Описывать все пять голов Лайне нет никакого смысла. Финн поймал кураж во втором периоде, забросил пять шайб пятью бросками и стал автором 61-го в истории НХЛ матча, в котором один хоккеист набрал 5 очков. Более того, Патрик имел неплохие шансы сделать двойной
Я удивлён. И знаете чем? Тем, что этого не произошло раньше. В тех матчах, когда он делал предыдущие
хет-трики,он мог забивать намного больше.
«Если
Своими пятью голами финский форвард установил огромное количество статистических достижений.
Его пентатрик (5 голов в одном матче) стал пятым в НХЛ с 1996 года. 22 года назад пять шайб забросил центрфорвард «Детройта» Сергей Фёдоров, а кроме него это делали легендарный Марио (1996), «стеклянный» Мариан Габорик (2007) и человек по прозвищу Мул Юхан Францен (2011). Примечательно, что если взять последние 10 случаев, когда хоккеисты забивали по 5 шайб за матч, то 7 таких достижений принадлежат клюшкам европейцев, среди которых есть также Алексей Жамнов, Петер Бондра и Матс Сундин.
Лайне забил 16 голов за нынешний ноябрь и повторил достижение 1988 года, принадлежащее Стиву Айзерману и Берни Николлзу. Лайне стал третьим хоккеистом в современную эпоху (начиная с сезона-1943/44), сделав 3
Но, возможно, самым интересным достижением финна является рекорд по
«Мы отнеслись к Лайне слишком уважительно. Нужно было играть с ним пожёстче», — констатировал форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон.
На данный момент Лайне не хватает лишь одного гола, чтобы добраться до цифры в 100 шайб за карьеру (за 177 матчей), и именно 20-летний финн возглавил список лучших снайперов сезона (19), опередив Джеффа Скиннера, Александра Овечкина и Давида Пастрняка.
|Сент-Луис Блюз
|
4:8
(2:2, 0:4, 2:2)
|Виннипег Джетс
|Крэйг Беруби
|Пол Морис
|Чед Джонсон 36:02 (Дж. Аллен 36:02)
|Лоран Броссуа
|1-й период
|12:09
|Патрик Марун
|Брайан Литтл
|13:22
|13:42
|Дэвид Перрон
|Блэйк Уилер (М. Шайфли, Дж. Моррисси)
|15:45
|Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл)
|16:26
|17:50
|Владимир Тарасенко
|2-й период
|20:34
|Владимир Тарасенко
|Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|21:41
|24:59
|Винс Данн
|Джейкоб Трауба
|27:18
|27:22
|Брэйден Шенн
|Брэндон Танев (Дж. Трауба, М. Перро)
|30:50
|Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл)
|32:53
|33:30
|Джоэль Эдмундсон
|33:30
|Джоэль Эдмундсон
|Тайлер Майерс
|33:30
|Тайлер Майерс
|33:30
|Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл)
|36:02
|3-й период
|Патрик Лайне (Б. Литтл, К. Коннор)
|41:16
|47:42
|Райан О`Райлли (З. Сэнфорд)
|50:16
|Дэвид Перрон
|Брендан Лемье
|53:18
|54:32
|Патрик Марун (Д. Перрон, А. Пьетранджело)
|Брендан Лемье (Дж. Рословик, Н. Петан)
|59:20
|17
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|П. Лайне (Виннипег Джетс), Б. Литтл (Виннипег Джетс), К. Коннор (Виннипег Джетс)