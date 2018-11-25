Болельщики «Лос-Анджелеса» просят обменять Илью Ковальчука

Источник: AFP 2018

Последнее место в лиге с четырьмя очками отставания от предпоследнего. 6 поражений в последних 10 матчах, 5 домашних поражений подряд в основное время. Последнее место в лиге по забитым голам, девятое с конца по пропущенным. Предпоследнее место в лиге по проценту реализации большинства. Третье место с конца в лиге по эффективности «убивания» меньшинства.

Таковы скорбные дела «Лос-Анджелеса» по итогам первой четверти регулярного чемпионата.

Второй с конца по показателю полезности во всей лиге («-13» в 22 матчах). Восемь матчей без очков. «Понижение» в третье звено. Изгнание из первой спецбригады большинства и 13 минут игрового времени в последнем матче с «Ванкувером».

Это — о персональных делах Ильи Ковальчука, который вернулся в НХЛ, чтобы побеждать и выиграть долгожданный Кубок Стэнли.

Илья Ковальчук:

22 матча, 14 (5+9) очков, «-13», 6 минут штрафа, 1 гол в большинстве, 48 бросков.



Затраты клуба на Ковальчука (кэпхит $ 6,25 млн за сезон):

$ 1 250 000 в среднем за гол.

$ 446 000 в среднем за результативное очко.

«Обменяйте Ковальчука и Фанёфа»

Последний матч «королей» с «Кэнакс» может переполнить чашу терпения и болельщиков «Кингз», и руководства. «Ванкувер», который до встречи в гостях с калифорнийцами проиграл 8 (!) матчей подряд, прервал свою неудачную серию именно в матче с «Лос-Анджелесом», хоккеисты которого выглядели жалкими и растерянными. «Короли» уступили гостям по броскам, по игре в большинстве и совершили больше потерь шайбы.

Кульминацией игры «Лос-Анджелеса» стал победный гол лучшего новичка сезона Элиаса Петтерсона, забитый после ужасного паса опытного защитника «Кингз» Диона Фанёфа. Даже официальный твиттер «Ванкувера» не удержался от сарказма: «В этом голе Петтерсона никто из игроков “Кэнакс” не отдавал ему передачу».

Илья Ковальчук, несколько матчей назад переведённый в третье звено, выходил в этом же сочетании Адрианом Кемпе и Карлом Хагелином, но был подвергнут ещё одному виду репрессий. Россиянина лишили места в первой спецбригаде большинства: за весь матч Илья сыграл при розыгрыше лишнего только 27 секунд, хотя «короли» имели четыре возможности игры с численным преимуществом.

«Моя ошибка стоила команде одного, а может быть, и двух очков. Это ужасно. Такого не должно происходить», — говорил после матча Дион Фанёф, но его слова не растрогали болельщиков. «Обменяйте, пожалуйста, Фанёфа и Ковальчука. Спасибо», — гласил твит одного из поклонников «Кингз» после матча. На мнение одного из болельщиков можно было бы не обращать внимания, но эту мысль неожиданно подхватило североамериканское журналистское сообщество.

«Не Ковальчука ли брали для эффективного большинства?»

«13 минут игрового времени, только один бросок в створ, восьмой матч подряд без очков. Я его на стадионе сегодня просто не заметил», — отметил обозреватель ванкуверского радио TSN 1040 Джефф Патерсон.

«Восьмой матч без очков для Ковальчука и сезон без очков для “Лос-Анджелеса”. Возможно, генеральный менеджер переосмыслит возможности Ильи, особенно если учесть, что Кови пять лет не играл в НХЛ. Всё-таки 8 матчей без очков, 27 секунд в большинстве. Разве не его подписали на $ 6,25 млн, чтобы он повысил результативность команды в численном преимуществе?», — задалась вопросом журналист Los Angeles Times Хелен Эллиотт.

Вижу лишь один сценарий. Ковальчук не доиграет этот сезон в «Лос-Анджелесе». Деннис Берштейн автор The Fourth Period

«Кто-нибудь может объяснить, почему этот чёрт Ковальчук играет в третьем звене?», — задался вопросом его коллега по изданию Дэвид Паньотта.

Тем не менее, наставник «Кингз» Уилли Дежарден, который обидно проиграл своей бывшей команде, не признал собственных ошибок, а вопрос про исключение Ковальчука из первой спецбригады большинства ему никто так и не задал.

«Думаю, что наша игра в большинстве рано или поздно заработает и даст нам нужную энергию. Я в этом уверен. Сегодня наш боевой дух был в порядке, но мы были не на том уровне, который был необходим для победы», — двусмысленно сказал усатый тренер, работающий в «Лос-Анджелесе» три недели.

Предыдущий раз, когда «короли» уступали в пяти домашних матчах подряд, случился 14 лет назад. В ночь с воскресенья на понедельник «Лос-Анджелесу» предстоит сдавать экзамен злым Макдэвиду и компании, у которых также дела идут печально. И если калифорницы снова потерпят поражение, терпение руководства «Кингз» может не хватить до рождественской паузы, когда все составы будут на несколько дней заморожены.