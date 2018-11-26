«Калгари» победил «Аризону» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Глендейле, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу «Калгари». В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан (8-я минута), Ноа Хэнифин (17, 29), Марк Янковски (32, 45) и Ти Джей Броди (44). У «Аризоны» отличился Клэйтон Келлер (54).