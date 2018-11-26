«Калгари» победил «Аризону» в матче НХЛ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Глендейле, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу «Калгари». В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан (8-я минута), Ноа Хэнифин (17, 29), Марк Янковски (32, 45) и Ти Джей Броди (44). У «Аризоны» отличился Клэйтон Келлер (54).
|Аризона Койотс
|
1:6
(0:2, 0:2, 1:2)
|Калгари Флэймз
|Рик Токкет
|Билл Питерс
|Антти Раанта 44:03 (А. Хилл 44:03)
|Майк Смит
|1-й период
|02:20
|Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Джиордано)
|07:27
|09:21
|Никлас Яльмарссон
|Остин Чарник
|15:21
|Ноа Хэнифин
|16:22
|18:50
|Ник Казинс
|2-й период
|Мэттью Ткачак
|21:07
|23:00
|Джейкоб Чикран
|28:07
|Дерек Степан
|Ноа Хэнифин (Дж. Нил, Д. Райан)
|28:34
|Элиас Линдхольм
|29:59
|Марк Янковски (Ти.Дж. Броди, Д. Дюбе)
|31:25
|31:47
|Брендан Перлини
|3-й период
|Гарнет Хэтэуэй
|42:28
|Ти. Джей. Броди (М. Баклунд)
|43:39
|Марк Янковски (Д. Райан, М. Джиордано)
|44:03
|53:44
|Клейтон Келлер
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Н. Хэнифин (Калгари Флэймз), М. Янковски (Калгари Флэймз), К. Келлер (Аризона Койотс)