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08:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Калгари» победил «Аризону» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в воскресенье в Глендейле, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу «Калгари». В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан (8-я минута), Ноа Хэнифин (17, 29), Марк Янковски (32, 45) и Ти Джей Броди (44). У «Аризоны» отличился Клэйтон Келлер (54).

Во время загрузки произошла ошибка.
Аризона Койотс 1:6
(0:2, 0:2, 1:2)
Калгари Флэймз
25.11.2018, 23:00 Зрители: 12821 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Билл Питерс
Вратари
Антти Раанта 44:03 (А. Хилл 44:03) Майк Смит
1-й период
02:20
Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Джиордано) 07:27
09:21 Никлас Яльмарссон
Остин Чарник 15:21
Ноа Хэнифин 16:22
18:50 Ник Казинс
2-й период
Мэттью Ткачак 21:07
23:00 Джейкоб Чикран
28:07 Дерек Степан
Ноа Хэнифин (Дж. Нил, Д. Райан) 28:34
Элиас Линдхольм 29:59
Марк Янковски (Ти.Дж. Броди, Д. Дюбе) 31:25
31:47 Брендан Перлини
3-й период
Гарнет Хэтэуэй 42:28
Ти. Джей. Броди (М. Баклунд) 43:39
Марк Янковски (Д. Райан, М. Джиордано) 44:03
53:44 Клейтон Келлер
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Хэнифин (Калгари Флэймз), М. Янковски (Калгари Флэймз), К. Келлер (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
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