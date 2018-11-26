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07:57 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 26 ноября. «Тампа» на своем льду победила «Нью-Джерси» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей две результативные передачи сделал российский нападающий Никита Кучеров.

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Источник: AP 2018

Шайбы в составе «Тампы» забросили Алекс Киллорн (4-я минута), Брэйден Пойнт (8, 29), Тайлер Джонсон (10), Седрик Пакетт (12). У гостей отличились Стефан Нисен (10) и Йеспер Братт (46).

Кучеров набрал 32 очка (9 голов + 23 передачи) в сезоне, он делит третье место в списке бомбардиров с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности «+1».

В состав «Нью-Джерси» вернулся защитник Егор Яковлев. На его счету 1 результативная передача в пяти матчах в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» лидирует в таблице Восточной конференции с 35 очками. «Нью-Джерси» занимает 14-е место (21 очко).

Тампа-Бэй Лайтнинг 5:2
(4:1, 1:0, 0:1)
Нью-Джерси Дэвилз
26.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джон Хайнс
Вратари
Луи Доминге Кори Шнайдер
1-й период
03:19 Алекс Киллорн (М. Жозеф)
Брайан Бойл 06:15
07:21 Брэйден Пойнт (Н. Кучеров, В. Хедман)
09:15 Тайлер Джонсон (Б. Пойнт, Н. Кучеров)
Стефан Ноесен (Б. Сени) 09:39
11:25 Седрик Пакетт (Р. Кэллахэн, Д. Джирарди)
Майлс Вуд 12:41
15:51 Дэн Джирарди
2-й период
22:33 Брэйдон Коберн
28:30 Брэйден Пойнт
Бен Лавджой 38:48
3-й период
Йеспер Братт 45:21
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Р. Макдона (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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