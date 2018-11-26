Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Шайбы в составе «Тампы» забросили Алекс Киллорн (4-я минута), Брэйден Пойнт (8, 29), Тайлер Джонсон (10), Седрик Пакетт (12). У гостей отличились Стефан Нисен (10) и Йеспер Братт (46).
Кучеров набрал 32 очка (9 голов + 23 передачи) в сезоне, он делит третье место в списке бомбардиров с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности «+1».
В состав «Нью-Джерси» вернулся защитник Егор Яковлев. На его счету 1 результативная передача в пяти матчах в текущем сезоне.
«Тампа» лидирует в таблице Восточной конференции с 35 очками. «Нью-Джерси» занимает 14-е место (21 очко).