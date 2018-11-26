Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

Шайбы в составе «Тампы» забросили Алекс Киллорн (4-я минута), Брэйден Пойнт (8, 29), Тайлер Джонсон (10), Седрик Пакетт (12). У гостей отличились Стефан Нисен (10) и Йеспер Братт (46).

Кучеров набрал 32 очка (9 голов + 23 передачи) в сезоне, он делит третье место в списке бомбардиров с нападающим «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности «+1».

В состав «Нью-Джерси» вернулся защитник Егор Яковлев. На его счету 1 результативная передача в пяти матчах в текущем сезоне.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-njd-2-tbl-5/t-277753022/c-63340603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.