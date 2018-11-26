Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. НХЛ
25.11
Аризона Койотс1
Калгари Флэймз6
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хет-трик Уотсона принес «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Наверх
Источник: AP 2018

Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Остин Уотсон.

«Предаторз» одержали 17-ю победу в 24-х матчах и продолжают лидировать в Западной конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Уотсон — 2 (Бонино, Сиссонс), 11:04 — 1:0. Хенрик — 6 (бол., Ракелль, Монтур), 22:38 — 1:1. Бонино — 4 (Сиссонс), 25:38 — 2:1. Уотсон — 3 (бол., Йоси, Фиала), 38:36 — 3:1. Каше — 3 (Петтерссон), 39:52 — 3:2. Смит — 6 (бол., Форсберг, Экхольм), 42:52 — 4:2. Уотсон — 4 (п.в., Эллис, Йоси), 58:54 — 5:2.

Вратари: Ринне — Гибсон (58:14 — 58:54).

Штраф: 16 — 16.

Броски: 33 (13+15+5) — 19 (9+4+6).

26 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena

Нэшвилл Предаторз 5:2
(1:0, 2:2, 2:0)
Анахайм Дакс
26.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Рэнди Карлайл
Вратари
Пекка Ринне Джон Гибсон 58:14 (Дж. Гибсон 58:54)
1-й период
04:09 Райан Джохансен
06:36 Крэйг Смит
11:04 Остин Уотсон (Н. Бонино, К. Сиссонс)
Якоб Сильверберг 13:08
2-й период
22:26 Мэттью Ирвин
Адам Хенрик (Р. Ракелль, Б. Монтур) 22:38
25:38 Ник Бонино (К. Сиссонс)
31:42 Филип Форсберг
Адам Хенрик 31:42
Райан Гецлаф 32:33
Калле Коссила 34:09
35:56 Ник Бонино
Брэндон Монтур 35:56
37:21 Райан Хартман
Джош Мэнсон 37:21
Джош Мэнсон 37:21
38:36 Остин Уотсон (Р. Йоси, К. Фиала)
Ондржей Каше (М. Петтерссон) 39:52
3-й период
Калле Коссила 42:47
42:52 Крэйг Смит (М. Экхольм, Ф. Форсберг)
43:34 Мэттью Ирвин
46:09 Янник Вебер
58:54 п.в. Остин Уотсон (Р. Эллис, Р. Йоси)
Статистика
16 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
О. Уотсон (Нэшвилл Предаторз), Н. Бонино (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе
Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех
СМИ: Игуаин может стать игроком «Челси»
«Лос-Анджелес» победил, Ковальчук играл в четвертом звене: видео
2 передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»: видео
Определился чемпион Бразилии по футболу
Бивол надумал сменить дивизион и сразиться с «Канело» Альваресом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь