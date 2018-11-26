Хет-трик Уотсона принес «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»
«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
«Предаторз» одержали 17-ю победу в 24-х матчах и продолжают лидировать в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Уотсон — 2 (Бонино, Сиссонс), 11:04 — 1:0. Хенрик — 6 (бол., Ракелль, Монтур), 22:38 — 1:1. Бонино — 4 (Сиссонс), 25:38 — 2:1. Уотсон — 3 (бол., Йоси, Фиала), 38:36 — 3:1. Каше — 3 (Петтерссон), 39:52 — 3:2. Смит — 6 (бол., Форсберг, Экхольм), 42:52 — 4:2. Уотсон — 4 (п.в., Эллис, Йоси), 58:54 — 5:2.
Вратари: Ринне — Гибсон (58:14 — 58:54).
Штраф: 16 — 16.
Броски: 33 (13+15+5) — 19 (9+4+6).
26 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
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5:2
(1:0, 2:2, 2:0)
|Анахайм Дакс
|Питер Лавиолетт
|Рэнди Карлайл
|Пекка Ринне
|Джон Гибсон 58:14 (Дж. Гибсон 58:54)
|1-й период
|04:09
|Райан Джохансен
|06:36
|Крэйг Смит
|11:04
|Остин Уотсон (Н. Бонино, К. Сиссонс)
|Якоб Сильверберг
|13:08
|2-й период
|22:26
|Мэттью Ирвин
|Адам Хенрик (Р. Ракелль, Б. Монтур)
|22:38
|25:38
|Ник Бонино (К. Сиссонс)
|31:42
|Филип Форсберг
|Адам Хенрик
|31:42
|Райан Гецлаф
|32:33
|Калле Коссила
|34:09
|35:56
|Ник Бонино
|Брэндон Монтур
|35:56
|37:21
|Райан Хартман
|Джош Мэнсон
|37:21
|Джош Мэнсон
|37:21
|38:36
|Остин Уотсон (Р. Йоси, К. Фиала)
|Ондржей Каше (М. Петтерссон)
|39:52
|3-й период
|Калле Коссила
|42:47
|42:52
|Крэйг Смит (М. Экхольм, Ф. Форсберг)
|43:34
|Мэттью Ирвин
|46:09
|Янник Вебер
|58:54
|п.в.
|Остин Уотсон (Р. Эллис, Р. Йоси)
|16
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|О. Уотсон (Нэшвилл Предаторз), Н. Бонино (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз)