«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Ковальчук играл в четвертом звене

Источник: AFP 2018

В составе победителей шайбы забросили Дастин Браун (8-я, 25-я и 60-я минуты), Анже Копитар (45) и Мэтт Лаф (60), у гостей две шайбы на счету Алекса Чиассона (14, 23).

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук впервые после возвращения в НХЛ сыграл в четвертом звене. В матче с «Эдмонтоном» 35-летний форвард провел на льду 6 минут 20 секунд и совершил один бросок по воротам соперника, не отметившись при этом результативными действиями, а в третьем периоде россиянин ни разу не появился на площадке.

Ковальчук заключил контракт с «Лос-Анджелесом» летом на три сезона с суммарной зарплатой $18,75 млн, до этого он выступал за санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА, став двукратным обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 23 матча, набрав 14 (пять шайб + девять результативных передач) очков.

«Лос-Анджелес» идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 23 играх, «Эдмонтон» с 22 баллами после 23 игр идет 12-м. В следующем матче «Лос-Анджелес» 28 ноября сыграет в гостях с «Ванкувером», в тот же день «Эдмонтон» примет «Даллас».