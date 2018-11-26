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09:41 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Ковальчук играл в четвертом звене

ТАСС, 26 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AFP 2018

В составе победителей шайбы забросили Дастин Браун (8-я, 25-я и 60-я минуты), Анже Копитар (45) и Мэтт Лаф (60), у гостей две шайбы на счету Алекса Чиассона (14, 23).

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук впервые после возвращения в НХЛ сыграл в четвертом звене. В матче с «Эдмонтоном» 35-летний форвард провел на льду 6 минут 20 секунд и совершил один бросок по воротам соперника, не отметившись при этом результативными действиями, а в третьем периоде россиянин ни разу не появился на площадке.

Ковальчук заключил контракт с «Лос-Анджелесом» летом на три сезона с суммарной зарплатой $18,75 млн, до этого он выступал за санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА, став двукратным обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 23 матча, набрав 14 (пять шайб + девять результативных передач) очков.

«Лос-Анджелес» идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 23 играх, «Эдмонтон» с 22 баллами после 23 игр идет 12-м. В следующем матче «Лос-Анджелес» 28 ноября сыграет в гостях с «Ванкувером», в тот же день «Эдмонтон» примет «Даллас».

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Лос-Анджелес Кингз 5:2
(1:1, 1:1, 3:0)
Эдмонтон Ойлерз
26.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Уилли Дежарден Кен Хичкок
Вратари
Кэл Петерсен Кэм Тэлбот 58:29 (К. Тэлбот 59:06-59:21, К. Тэлбот 59:33)
1-й период
Кайл Бродзяк 05:07
07:56 Дастин Браун (А. Копитар, Д. Форборт)
12:52 Анже Копитар
Алекс Чейссон (О. Клефбом, К. Макдэвид) 13:19
13:48 Джефф Картер
2-й период
Алекс Чейссон (О. Клефбом, Р. Ньюджент-Хопкинс) 22:16
Оскар Клефбом 23:02
24:13 Дастин Браун (А. Копитар)
Джухар Хайра 30:18
Ессе Пульюярви 38:37
3-й период
44:27 Анже Копитар (Д. Форборт, Н. Томпсон)
51:49 Тайлер Тоффоли
Коннор Макдэвид 58:16
59:06 п.в. Дастин Браун (Дж. Картер, Д. Даути)
59:33 п.в. Мэтт Лафф
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), А. Чейссон (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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