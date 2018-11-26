«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в матче НХЛ, Ковальчук играл в четвертом звене
ТАСС, 26 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дастин Браун (8-я, 25-я и 60-я минуты), Анже Копитар (45) и Мэтт Лаф (60), у гостей две шайбы на счету Алекса Чиассона (14, 23).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук впервые после возвращения в НХЛ сыграл в четвертом звене. В матче с «Эдмонтоном» 35-летний форвард провел на льду 6 минут 20 секунд и совершил один бросок по воротам соперника, не отметившись при этом результативными действиями, а в третьем периоде россиянин ни разу не появился на площадке.
Ковальчук заключил контракт с «Лос-Анджелесом» летом на три сезона с суммарной зарплатой $18,75 млн, до этого он выступал за
«Лос-Анджелес» идет на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 23 играх, «Эдмонтон» с 22 баллами после 23 игр идет 12-м. В следующем матче «Лос-Анджелес» 28 ноября сыграет в гостях с «Ванкувером», в тот же день «Эдмонтон» примет «Даллас».
|Лос-Анджелес Кингз
|
5:2
(1:1, 1:1, 3:0)
|Эдмонтон Ойлерз
|Уилли Дежарден
|Кен Хичкок
|Кэл Петерсен
|Кэм Тэлбот 58:29 (К. Тэлбот 59:06-59:21, К. Тэлбот 59:33)
|1-й период
|Кайл Бродзяк
|05:07
|07:56
|Дастин Браун (А. Копитар, Д. Форборт)
|12:52
|Анже Копитар
|Алекс Чейссон (О. Клефбом, К. Макдэвид)
|13:19
|13:48
|Джефф Картер
|2-й период
|Алекс Чейссон (О. Клефбом, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|22:16
|Оскар Клефбом
|23:02
|24:13
|Дастин Браун (А. Копитар)
|Джухар Хайра
|30:18
|Ессе Пульюярви
|38:37
|3-й период
|44:27
|Анже Копитар (Д. Форборт, Н. Томпсон)
|51:49
|Тайлер Тоффоли
|Коннор Макдэвид
|58:16
|59:06
|п.в.
|Дастин Браун (Дж. Картер, Д. Даути)
|59:33
|п.в.
|Мэтт Лафф
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), А. Чейссон (Эдмонтон Ойлерз)