Свержение короля: чем закончатся проблемы Ковальчука в «Лос-Анджелесе»?

Источник: AFP 2018

Девять матчей. Ноль голов, ноль передач. Общий показатель полезности за это время — «минус семь». Ссылка в четвертую тройку и шесть минут двадцать секунд игрового времени в последнем матче против «Эдмонтона». Карьера Ильи Ковальчука пошла совсем не в том направлении, которое он ожидал.

Что же это? Временная неприятность? Предпосылка будущего обмена? Или вообще конец карьеры россиянина в НХЛ? Возможно всё.

Перед возвращением в заокеанскую лигу Ковальчук тщательно выбирал наилучший вариант, исходя из четырех факторов: величина контракта, срок соглашения, город, в котором играет клуб (Илья был настроен на мегаполис) и шансы команды побороться за Кубок Стэнли.

«Лос-Анджелес» лучше других подходил по их совокупности: шестимиллионный контракт, причем ни на один и ни на два, а на три года, крупный город и небольшие, но тогда еще существовавшие надежды побиться за что-то серьезное.

Сомнительность последнего пункта и поставила всю операцию «Ковальчук в НХЛ» под угрозу. Илья хотел как лучше, получив большой и длинный для ветерана контракт, но умудрился попасть в самую проблемную команду лиги.

Ковальчук показывает в НХЛ ровно те преимущества и недостатки, которые стоило от него ожидать. Он не может доминировать на льду, как было десять лет назад, и является форвардом момента, в которых может проявить свое мастерство. Для набора очков ему нужно серьезное игровое время, в том числе в большинстве. Илья перестал быть резким и быстрым, он не готов отрабатывать в обороне на должном уровне. В общем, стандартный набор стареющей звезды.

При этом есть два разных Ковальчука: один в 14 первых матчах сезона набрал 14 (5+9) очков, второй — не отмечается ничем хорошим в протоколе с 6 ноября. И в то самое 6 ноября матч против «Анахайма» стал первым для «Кингз» под руководством Вилли Дежардена. После этой встречи Кови очки у нового тренера не набирал.

Пресса и болельщики что за океаном, что в России слились в общем экстазе критики или хейта к Илье. «За что ему дали шесть миллионов», «что делать с его трехлетним контрактом», «пусть едет в КХЛ» — общая тональность чрезвычайно негативная.

Но единственное, в чем реально можно обвинить самого Ковальчука, — это в ошибочном выборе команды.

Всего два форварда в возрасте «35 и старше» имеют статистику лучше Ковальчука — Микко Койву и Джейсон Поминвилль. В НХЛ вообще всего девять нападающих-ветеранов, которые имеют постоянные места в составе, и среди них нет тех, кто держит уровень суперзвезды.

Ковальчук сделал ставку на хорошие условия, вряд ли ожидая, что в Лос-Анджелесе начнется такой кавардак. Ситуация донельзя дурацкая: провальный старт сезона наверняка поставит крест на шансах «Кингз» даже просто попасть в плей-офф (какой еще Кубок Стэнли?), при этом ветеранский состав вкупе с довольно сомнительной кандидатурой временного тренера в лице Дежардена не дает никакого шанса устроить перестройку.

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Экс-наставник «Ванкувера» после пары матчей без очков начал лимитировать время Ковальчука, но смысла в этом нет: Илье не нужна дополнительная мотивация, чтобы играть лучше — он банально не может. Если ему дают «волю» (как было у Стивенса) — он компенсирует проблемы и «минусы» в графе полезности очками. Не дают — все заканчиваются серьезным провалом.

Проблема для Ильи в том, что он был необходим «Кингз» как претенденту на Кубок в качестве дополнительного, бонусного оружия — россиянин и изначально не рассматривался на роль лидера команды. Однако сейчас «Лос-Анджелесу» нужно думать о будущем, и уже совсем не ближайшем — а в более далеком места Ковальчуку не будет. При этом Дежарден никуда не денется, а «Короли» чудесным образом не станут играть лучше.

Обмен? Шестимиллионный 35-летний форвард с контрактом до 2021 года и ужасной текущей безрезультативной серией никому не нужен.

Сейчас для Ковальчука не может быть никакой гарантии, что у этой истории будет счастливый конец. Он способен играть в НХЛ, способен набирать очки, но лишь в благоприятных условиях, которые создают ему тренер и партнеры. То же самое в последние годы было и в СКА.

Если Илье не повезет, и от него продолжат требовать уже невозможное для него — новое энхаэловское приключение грозит закончиться намного раньше, чем он того бы хотел.