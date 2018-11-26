Никита Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ
ТАСС, 26 ноября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 26 ноября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
Кучеров набрал девять очков в четырех матчах прошедшей недели, забросив две шайбы и отметившись семью результативными передачами.
Первой звездой недели стал финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, забросивший 11 шайб в четырех встречах. В матче против «Ванкувера» (6:3) финский форвард отметился пятью шайбами.
Второй звездой признан канадский голкипер «Вегаса»