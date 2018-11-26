Никита Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ

Источник: AP 2018

Кучеров набрал девять очков в четырех матчах прошедшей недели, забросив две шайбы и отметившись семью результативными передачами.

Первой звездой недели стал финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, забросивший 11 шайб в четырех встречах. В матче против «Ванкувера» (6:3) финский форвард отметился пятью шайбами.