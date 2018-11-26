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21:28 (мск), источник: ТАСС

Никита Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ

ТАСС, 26 ноября. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018
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Неделя 9, 28.11.2018, 3:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
-Анахайм Дакс-

Кучеров набрал девять очков в четырех матчах прошедшей недели, забросив две шайбы и отметившись семью результативными передачами.

Первой звездой недели стал финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, забросивший 11 шайб в четырех встречах. В матче против «Ванкувера» (6:3) финский форвард отметился пятью шайбами.

Второй звездой признан канадский голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери, его команда одержала три победы в трех матчах. Коэффициент надежности вратаря составил 0,65.

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