Ожиганов забросил первую шайбу в НХЛ в победном для «Торонто» матче с «Бостоном»

В составе победителей отличись Трэвис Дермотт (18-я минута), Ожиганов (34), Джош Ливо (39) и Зак Хаймэн (59). У хозяев дублем отметился Давид Пастрняк (24, 35). 26-летний Россиянин набрал свое 3 (1+2) очко в текущем сезоне.
В мае 2018 года Ожиганов подписал однолетний контракт с «Торонто». За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности он принял участие в 372 матчах в КХЛ и набрал 107 (36 шайб + 71 передач) очков при показателе полезности «+28».
Также защитник провел 10 матчей за национальную сборную России на этапах Евротура, отметившись одной результативной передачей.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» — 4:2;.
«Флорида» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ («Флорида» — Евгений Дадонов (2 передачи);.
«Детройт» — «Коламбус» — 5:7 («Коламбус» — Артемий Панарин (1 шайба, 2 передачи), Сергей Бобровский (27 сейвов).