Ожиганов забросил первую шайбу в НХЛ в победном для «Торонто» матче с «Бостоном»

В составе победителей отличись Трэвис Дермотт (18-я минута), Ожиганов (34), Джош Ливо (39) и Зак Хаймэн (59). У хозяев дублем отметился Давид Пастрняк (24, 35). 26-летний Россиянин набрал свое 3 (1+2) очко в текущем сезоне .

В мае 2018 года Ожиганов подписал однолетний контракт с «Торонто». За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности он принял участие в 372 матчах в КХЛ и набрал 107 (36 шайб + 71 передач) очков при показателе полезности «+28».