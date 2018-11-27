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08:39 (мск), источник: ТАСС

Ожиганов забросил первую шайбу в НХЛ в победном для «Торонто» матче с «Бостоном»

ТАСС, 27 ноября. «Торонто» одержал победу над «Бостоном» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Игорь Ожиганов забросил свою первую шайбу в заокеанской карьере.

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Источник: AP 2018

В составе победителей отличись Трэвис Дермотт (18-я минута), Ожиганов (34), Джош Ливо (39) и Зак Хаймэн (59). У хозяев дублем отметился Давид Пастрняк (24, 35). 26-летний Россиянин набрал свое 3 (1+2) очко в текущем сезоне.

В мае 2018 года Ожиганов подписал однолетний контракт с «Торонто». За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур» и новосибирскую «Сибирь». В общей сложности он принял участие в 372 матчах в КХЛ и набрал 107 (36 шайб + 71 передач) очков при показателе полезности «+28».

Также защитник провел 10 матчей за национальную сборную России на этапах Евротура, отметившись одной результативной передачей.

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Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» — 4:2;.

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«Флорида» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ («Флорида» — Евгений Дадонов (2 передачи);.

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«Детройт» — «Коламбус» — 5:7 («Коламбус» — Артемий Панарин (1 шайба, 2 передачи), Сергей Бобровский (27 сейвов).

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