Фазель: Клубу НХЛ из США будет сложно сыграть в России из-за политической ситуации
ЦЮРИХ /Швейцария/, 27 ноября. /ТАСС/. Команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США будет сложно сыграть матч в России
ЦЮРИХ /Швейцария/, 27 ноября. /ТАСС/. Команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США будет сложно сыграть матч в России
Ранее Фазель сообщал, что Международная федерация хоккея и НХЛ могут провести матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. НХЛ имеет традицию проводить предсезонные игры с командами других стран и матчи регулярного чемпионата НХЛ в Европе. В нынешнем году встречи прошли в Швейцарии, Швеции и Финляндии.
«В Хельсинки у нас с Романом Ротенбергом (первый
Президент IIHF не исключил встречи между командами НХЛ и КХЛ в Северной Америке. «Почему нет», — ответил Фазель на соответствующий вопрос.
В последний раз клубы НХЛ играли с командами КХЛ в октябре 2010 года, когда в Петербурге СКА победил «Каролину» (5:3), а в Риге местное «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).