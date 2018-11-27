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10:48 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Клубу НХЛ из США будет сложно сыграть в России из-за политической ситуации

ЦЮРИХ /Швейцария/, 27 ноября. /ТАСС/. Команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из США будет сложно сыграть матч в России из-за нынешней политической ситуации между странами. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Фазель сообщал, что Международная федерация хоккея и НХЛ могут провести матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. НХЛ имеет традицию проводить предсезонные игры с командами других стран и матчи регулярного чемпионата НХЛ в Европе. В нынешнем году встречи прошли в Швейцарии, Швеции и Финляндии.

«В Хельсинки у нас с Романом Ротенбергом (первый вице-президент Федерации хоккея России — прим. ТАСС) была встреча с Гэри Бетмэном (комиссар НХЛ). Сейчас политическая ситуация между Россией и США не очень хорошая. То есть будут очень большие сложности с тем, чтобы американская команда сыграла в России. Мы продолжаем обсуждать этот вопрос, мы хотим сделать это не только для хоккея, но и для хоккейных болельщиков в особенности», — отметил Фазель.

Президент IIHF не исключил встречи между командами НХЛ и КХЛ в Северной Америке. «Почему нет», — ответил Фазель на соответствующий вопрос.

В последний раз клубы НХЛ играли с командами КХЛ в октябре 2010 года, когда в Петербурге СКА победил «Каролину» (5:3), а в Риге местное «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).

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