Фазель: Клубу НХЛ из США будет сложно сыграть в России из-за политической ситуации

Ранее Фазель сообщал, что Международная федерация хоккея и НХЛ могут провести матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. НХЛ имеет традицию проводить предсезонные игры с командами других стран и матчи регулярного чемпионата НХЛ в Европе. В нынешнем году встречи прошли в Швейцарии, Швеции и Финляндии.

«В Хельсинки у нас с Романом Ротенбергом (первый вице-президент Федерации хоккея России — прим. ТАСС) была встреча с Гэри Бетмэном (комиссар НХЛ). Сейчас политическая ситуация между Россией и США не очень хорошая. То есть будут очень большие сложности с тем, чтобы американская команда сыграла в России. Мы продолжаем обсуждать этот вопрос, мы хотим сделать это не только для хоккея, но и для хоккейных болельщиков в особенности», — отметил Фазель.