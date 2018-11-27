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15:30 (мск), источник: ТАСС

Гербер: Василевский является одним из лучших вратарей НХЛ на данный момент

ЦЮРИХ /Швейцария/, 27 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Андрей Василевский на данный момент является одним из лучших голкиперов мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной Швейцарии, обладатель Кубка Стэнли Мартин Гербер.

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Источник: AP 2018

Василевский выступает за «Тампу» с сезона-2014/15. В текущем регулярном чемпионате 24-летний россиянин провел 13 матчей, один из которых сыграл «на ноль». В данный момент российский вратарь восстанавливается после перелома ноги. Василевский был номинирован на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата в прошлом сезоне, но приз получил голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак.

«Я видел, как играл Василевский еще в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не помню точно, с кем был матч, но, вероятно, это была лучшая игра, которую я когда-либо видел в исполнении вратаря. Сейчас он очень хорош в “Тампе”. Я считаю, что он великолепный вратарь и может стать еще намного лучше через несколько лет, уверен, что у него будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Мне очень нравится его игра, и я считаю, что он один из лучших вратарей мира сейчас наравне с Фредриком Андерсеном из “Торонто”», — отметил Гербер.

«Сейчас в НХЛ играет очень много хороших вратарей, ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад, — продолжил собеседник агентства. — Много прекрасных молодых голкиперов, которые приезжают в НХЛ. Я не знаю, что случилось со швейцарскими вратарями, мы сейчас немного отстаем. У нас есть талантливые ребята, но выбор не такой большой, им тяжело пробиться в НХЛ».

В сезоне-2009/10 Гербер выступал в КХЛ за подмосковный «Атлант», который в 2015 году был расформирован из-за отсутствия спонсоров. «Это всегда печально. Это была хорошая команда с хорошей организацией. Я играл там, и это всегда плохо, когда команда исчезает», — заключил Гербер.

Гербер является первым швейцарцем, выступавшим в КХЛ, где провел 30 матчей. Помимо Кубка Стэнли, завоеванного в составе «Каролины» в 2006 году, он стал серебряным призером чемпионата мира — 2013.

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