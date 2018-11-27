Нападающий «Виннипега» помог болельщику выиграть миллион долларов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне помог одному фанату «Джетс» заработать миллион долларов.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне помог одному фанату «Джетс» заработать миллион долларов.
Финский форвард в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» записал на свой счет пять заброшенных шайб и помог одному из покупателей популярной сети супермаркетов сорвать куш в один миллион долларов. Торговая сеть учредила приз, если один их хоккеистов «Виннипега» оформит в матче
За четыре заброшенные шайбы предусмотрена выплата в сто тысяч долларов, и за
|Сент-Луис Блюз
|
4:8
(2:2, 0:4, 2:2)
|Виннипег Джетс
|Крэйг Беруби
|Пол Морис
|Чед Джонсон 36:02 (Дж. Аллен 36:02)
|Лоран Броссуа
|1-й период
|12:09
|Патрик Марун
|Брайан Литтл
|13:22
|13:42
|Дэвид Перрон
|Блэйк Уилер (М. Шайфли, Дж. Моррисси)
|15:45
|Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл)
|16:26
|17:50
|Владимир Тарасенко
|2-й период
|20:34
|Владимир Тарасенко
|Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|21:41
|24:59
|Винс Данн
|Джейкоб Трауба
|27:18
|27:22
|Брэйден Шенн
|Брэндон Танев (Дж. Трауба, М. Перро)
|30:50
|Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл)
|32:53
|33:30
|Джоэль Эдмундсон
|33:30
|Джоэль Эдмундсон
|Тайлер Майерс
|33:30
|Тайлер Майерс
|33:30
|Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл)
|36:02
|3-й период
|Патрик Лайне (Б. Литтл, К. Коннор)
|41:16
|47:42
|Райан О`Райлли (З. Сэнфорд)
|50:16
|Дэвид Перрон
|Брендан Лемье
|53:18
|54:32
|Патрик Марун (Д. Перрон, А. Пьетранджело)
|Брендан Лемье (Дж. Рословик, Н. Петан)
|59:20
|17
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|П. Лайне (Виннипег Джетс), Б. Литтл (Виннипег Джетс), К. Коннор (Виннипег Джетс)