Нападающий «Виннипега» помог болельщику выиграть миллион долларов

Финский форвард в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» записал на свой счет пять заброшенных шайб и помог одному из покупателей популярной сети супермаркетов сорвать куш в один миллион долларов. Торговая сеть учредила приз, если один их хоккеистов «Виннипега» оформит в матче хет-трик, покер или пента-трик, и теперь будет выплачивать победителю лотереи 50 тысяч долларов в течение 20 лет.