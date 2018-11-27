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18:01 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Виннипега» помог болельщику выиграть миллион долларов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне помог одному фанату «Джетс» заработать миллион долларов.

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Источник: AP 2018

Финский форвард в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» записал на свой счет пять заброшенных шайб и помог одному из покупателей популярной сети супермаркетов сорвать куш в один миллион долларов. Торговая сеть учредила приз, если один их хоккеистов «Виннипега» оформит в матче хет-трик, покер или пента-трик, и теперь будет выплачивать победителю лотереи 50 тысяч долларов в течение 20 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

​За четыре заброшенные шайбы предусмотрена выплата в сто тысяч долларов, и за хет-трик — одна тысяча.

Сент-Луис Блюз 4:8
(2:2, 0:4, 2:2)
Виннипег Джетс
25.11.2018, 03:00 Зрители: 17028 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг Беруби Пол Морис
Вратари
Чед Джонсон 36:02 (Дж. Аллен 36:02) Лоран Броссуа
1-й период
12:09 Патрик Марун
Брайан Литтл 13:22
13:42 Дэвид Перрон
Блэйк Уилер (М. Шайфли, Дж. Моррисси) 15:45
Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл) 16:26
17:50 Владимир Тарасенко
2-й период
20:34 Владимир Тарасенко
Патрик Лайне (Б. Уилер, Д. Бафлин) 21:41
24:59 Винс Данн
Джейкоб Трауба 27:18
27:22 Брэйден Шенн
Брэндон Танев (Дж. Трауба, М. Перро) 30:50
Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл) 32:53
33:30 Джоэль Эдмундсон
33:30 Джоэль Эдмундсон
Тайлер Майерс 33:30
Тайлер Майерс 33:30
Патрик Лайне (К. Коннор, Б. Литтл) 36:02
3-й период
Патрик Лайне (Б. Литтл, К. Коннор) 41:16
47:42 Райан О`Райлли (З. Сэнфорд)
50:16 Дэвид Перрон
Брендан Лемье 53:18
54:32 Патрик Марун (Д. Перрон, А. Пьетранджело)
Брендан Лемье (Дж. Рословик, Н. Петан) 59:20
Статистика
17 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Лайне (Виннипег Джетс), Б. Литтл (Виннипег Джетс), К. Коннор (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
Буллит
а
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