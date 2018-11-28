«Баффало» продлил победную серию в НХЛ до 10 матчей и вышел на первое место в конференции

В составе победителей отличились Расмус Ристолайнен (35-я минута), Натан Болье (45) и Джефф Скиннер (62, ОТ). У «Сан-Хосе» дублем отметился Джо Павелски (52, 57). Лучшим игроком матча стал Ристолайнен (1+0), второй звездой встречи был признан Скиннер (1+0), третьей — Павелски (2+0).
«Баффало» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд. Ранее хоккеистам «Сэйбрз» удавалось показывать такой результат дважды. Это происходило в сезонах-1983/84 и 2005/2006. Победа в следующем матче будет означать новый рекорд клуба.
В 25 матчах сезона «Баффало» выиграл седьмую встречу в дополнительное время или в серии буллитов, еще 10 раз клуб побеждал в основное время. Команда набрала 36 очков из 50 возможных и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей НХЛ. «Сан-Хосе» остался на пятой строчке Западной конференции, имея 29 очков в 25 матчах. В следующей встречи «Баффало» 30 ноября в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Сан-Хосе» днем ранее на выезде встретится с «Торонто».
Результаты остальных матчей игрового дня:
«Филадельфия» — «Оттава» — 3:4 («Филадельфия» — Иван Проворов (2 передачи);.
«Монреаль» — «Каролина» — 1:2;.
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 1:3 («Тампа-Бэй» — Никита Кучеров (1 передача);.
«Виннипег» — «Питтсбург» — 3:4;.
«Миннесота» — «Аризона» — 3:4;.
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 2:3 («Колорадо» — Семен Варламов (23 сейва);.
«Чикаго» — «Вегас» — 3:8;.
«Эдмонтон» — «Даллас» — 1:0 ОТ.