«Баффало» продлил победную серию в НХЛ до 10 матчей и вышел на первое место в конференции

В составе победителей отличились Расмус Ристолайнен (35-я минута), Натан Болье (45) и Джефф Скиннер (62, ОТ). У «Сан-Хосе» дублем отметился Джо Павелски (52, 57). Лучшим игроком матча стал Ристолайнен (1+0), второй звездой встречи был признан Скиннер (1+0), третьей — Павелски (2+0).

«Баффало» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд. Ранее хоккеистам «Сэйбрз» удавалось показывать такой результат дважды. Это происходило в сезонах-1983/84 и 2005/2006. Победа в следующем матче будет означать новый рекорд клуба.

В 25 матчах сезона «Баффало» выиграл седьмую встречу в дополнительное время или в серии буллитов, еще 10 раз клуб побеждал в основное время. Команда набрала 36 очков из 50 возможных и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей НХЛ. «Сан-Хосе» остался на пятой строчке Западной конференции, имея 29 очков в 25 матчах. В следующей встречи «Баффало» 30 ноября в гостях сыграет с «Тампой-Бэй», а «Сан-Хосе» днем ранее на выезде встретится с «Торонто».