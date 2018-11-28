«Лос-Анджелес» обыграл в овертайме «Ванкувер» в матче НХЛ
ТАСС, 28 ноября. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 ноября. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Айафалло (31-я минута) и Дастин Браун (61). У проигравших отличился Маркус Гранлунд (57).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук снова играл в четвертом звене, он провел на площадке 9 минут 5 секунд, не отметившись результативными действиями.
«Лос-Анджелес» одержал вторую победу подряд, до этого клуб не мог победить в восьми матчах кряду, команда занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 24 матчах. «Ванкувер» потерпел седьмое поражение в последних 10 встречах и находится на 10-й строчке, набрав 25 очков в 27 встречах.
В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 30 ноября, «Ванкувер» в тот же день дома встретится с «Вегасом».
|Ванкувер Кэнакс
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1:2 ОТ
(0:0, 0:1, 1:0)
|Лос-Анджелес Кингз
|Трэвис Грин
|Уилли Дежарден
|Якоб Маркстрем
|Кэл Петерсен
|1-й период
|02:40
|Кристофер Танев
|Остин Вагнер
|15:46
|2-й период
|Джефф Картер
|20:20
|Алекс Иафалло (Д. Браун, А. Копитар)
|30:45
|33:19
|Алекс Бига
|38:42
|Алекс Бига
|3-й период
|56:17
|Маркус Гранлунд (А. Бига, А. Эдлер)
|Овертайм
|Дастин Браун (А. Мартинес, А. Копитар)
|60:53
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз)