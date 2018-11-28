«Лос-Анджелес» обыграл в овертайме «Ванкувер» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Айафалло (31-я минута) и Дастин Браун (61). У проигравших отличился Маркус Гранлунд (57).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук снова играл в четвертом звене, он провел на площадке 9 минут 5 секунд, не отметившись результативными действиями.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу подряд, до этого клуб не мог победить в восьми матчах кряду, команда занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 24 матчах. «Ванкувер» потерпел седьмое поражение в последних 10 встречах и находится на 10-й строчке, набрав 25 очков в 27 встречах.