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09:10 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» обыграл в овертайме «Ванкувер» в матче НХЛ

ТАСС, 28 ноября. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Айафалло (31-я минута) и Дастин Браун (61). У проигравших отличился Маркус Гранлунд (57).

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук снова играл в четвертом звене, он провел на площадке 9 минут 5 секунд, не отметившись результативными действиями.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу подряд, до этого клуб не мог победить в восьми матчах кряду, команда занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 24 матчах. «Ванкувер» потерпел седьмое поражение в последних 10 встречах и находится на 10-й строчке, набрав 25 очков в 27 встречах.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 30 ноября, «Ванкувер» в тот же день дома встретится с «Вегасом».

Ванкувер Кэнакс 1:2 ОТ
(0:0, 0:1, 1:0)
Лос-Анджелес Кингз
28.11.2018, 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис Грин Уилли Дежарден
Вратари
Якоб Маркстрем Кэл Петерсен
1-й период
02:40 Кристофер Танев
Остин Вагнер 15:46
2-й период
Джефф Картер 20:20
Алекс Иафалло (Д. Браун, А. Копитар) 30:45
33:19 Алекс Бига
38:42 Алекс Бига
3-й период
56:17 Маркус Гранлунд (А. Бига, А. Эдлер)
Овертайм
Дастин Браун (А. Мартинес, А. Копитар) 60:53
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Петерсен (Лос-Анджелес Кингз), Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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