Он заработал деньги в СКА и уехал за мечтой в клуб-неудачник. История вратаря, покоряющего Канаду

Между дебютным и первым сухим матчами в НХЛ финского вратаря прошло 7 лет и 266 дней. И это третий в истории лиги перерыв. В первый раз Коскинен уехал в Северную Америку в 21 год. Помучался два с половиной сезона, за которые отыграл лишь четыре игры в НХЛ, и вернулся в Европу.

— Когда я поехал в НХЛ, был слишком молод, у меня совсем не было опыта. Я не был готов к тому, что у меня может не получиться, когда я оказался в Северной Америке. Оказалось, что я не был ментально к этому готов. Даже близко не был готов. Талант был со мной и тогда, но это вопрос взросления. Сейчас я знаю, что могу, а это очень важно для вратаря. Тебе надо верить в себя, верю в себя на все 100%. Я был дублером в составе «Айлендерс». В первом матче я вышел на лед, после чего пропустил чуть ли не после первых же двух бросков, — рассказывал Микко в интервью «Р-Спорт» несколько лет назад.

Наверняка, собираясь во второй раз в НХЛ, 30-летний голкипер не думал о своем первом визите. Для него в этом октябре все было как в первый раз. Микко в «Эдмонтоне» начал с чистого листа и начал невероятно успешно. Первый шатаут в НХЛ он сделал в матче с «Чикаго», отразив 40 бросков (!), когда «Ойлерз» выиграли 4:0. Сегодня ночью по московскому времени команда Макдэвида выиграла у «Далласа» в овертайме 1:0, а Коскинен вновь отыграл на ноль и отразил 28 бросков. НХЛ признала финского голкипера третьей звездой дня.

А ведь он даже не основной кипер «Эдмонтона». Микко является сменщиком Кэма Тальбо и отыграл 10 игр в сезоне, выиграв 6 из них, отразив 92,3% бросков. Статистика Тальбо куда хуже: 15 матчей, 5 побед, 88,9% отраженных бросков. Но канадца будет сложно подвинуть из-за высокой зарплаты — Кэм зарабатывает почти в два раза больше Микко (4,2 млн долларов, 2,5 млн долларов). На сегодняшний день финн точно сильнее по игре и находится в расцвете сил. При внушительных габаритах (рост — 2 метра, вес — 95 кг) он впечатляюще работает ногами, а еще хорошо катается, обладает классной координацией и блестяще читает игру. Благодарить Коскинен должен за это одного человека.

Марко Торениус — человек, который сделал из Коскинена топ-голкипера. С тренером по индивидуальной подготовке вратарей он начал работать еще в Финляндии в системе «Эспоо Блюз». Марко и Микко вместе поехали в «Сибирь», а потом и в СКА.

— Не могу сказать, что мы с ним одна семья, но, конечно, у нас очень хорошие взаимоотношения. Решение пригласить меня в «Сибирь», в том числе, было обосновано желанием развиваться. Я, конечно, не могу сказать за него, но мне кажется, что он осознает, что наша совместная работа направлена на его развитие, на его успех, — рассказывал Торениус в интервью «Чемпионату» в 2014 году.

После уже случился скандальный обмен в СКА. Произошел он и из-за задержек по зарплате в Новосибирске, и из-за желания оказаться в топ-клубе, с которым уже и на кубок можно замахнуться. Торениус тоже отправился в Петербург. В этом же сезоне армейцы выиграли первый Кубок Гагарина в истории. В 22 матчах плей-офф Коскинен отразил 93,6% бросков. Через два года Финская Стена взяла второй трофей, уже делив время в играх на вылет с Шестеркиным. Но в решающих встречах все равно играл Микко.

В СКА Коскинен зарабатывал 2,6 млн долларов, являясь самым высокооплачиваемым вратарем КХЛ. По окончании контракта с армейцами и после двух трофеев Микко решил сделать новый шаг в карьере. И тут уже его пути с Торениусом разошлись — специалист остался тренировать в СКА. В Петербурге мило попрощались с финским голкипером.

— Деньги на безбедную жизнь он уже заработал в Санкт-Петербурге. Теперь он хочет просто играть в лучшей хоккейной лиге мира и побеждать, — написали летом в финском издании Italehti.

По однолетнему контракту с «Эдмонтоном» Коскинен зарабатывает 2,5 млн долларов, но из этой суммы нужно еще вычесть 46,67% налогов. В деньгах Микко серьезно потерял, но только в них. Хоть «Ойлерз» и не претендует на Кубок Стэнли, но там играет один из лучших, если не лучший, хоккеист планеты. Коннор Макдэвид тащит «Эдмонтон» на себе уже не первый год, теперь ему помогает и бывший голкипер СКА.