«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о требованиях НХЛ

Источник: AP 2018

Посадили на лавку, но претензий к тренеру нет

— Как ваш палец?

— Пока болит. После перелома прошло две недели, осталось семь дней до снятия лангетки и только потом что-то начну делать. Выйду на лед с клюшкой, пойму, как себя чувствует рука. Пока сжимать кулак больно.

— У вас выходные сейчас?

— Да какие там выходные! Работаю так, что до дома еле дохожу. В принципе, сейчас бы мог погулять по Нью-Йорку. Так, наверное, кому-то кажется.

— Сходить на распродажи.

— На самом деле, я мало что в Нью-Йорке видел и есть места, где можно побывать. Но тренировки стали такими, что я предпочитаю приехать домой и отдыхать. У меня упражнение на пресс, велосипед минимум 35 минут каждый день. Такое ощущение, что у меня вот-вот какая-то олимпиада. Лед еще к тому же.

— Знаю, что в каких-то клубах НХЛ травмированные игроки живут отдельно от команды. Вообще не пересекаются.

— У нас такого нет. Единственное, что я на лед выхожу раньше, чем основной состав. Потом они на лед — я в зал. Но такого, чтобы вообще не встречались, нет. На матчи я обязан ходить. После игры спускаешься к раздевалке, встречаешь команду со льда, пятюшку отбиваешь.

— Обидно, что вы получили повреждение в момент, когда с тренером все наладилось.

— Не то, что наладилось. У нас и не разлаживалось. Но играть я стал гораздо больше, очки набирать. Моменты у меня всегда были. Но наша команда проигрывала, мы тасовали состав, а отсюда и мои проблемы. Я попал под раздачу в какой-то момент.

— Вы действительно такой мягкий, как говорит тренер?

— Да он не так немного сказал. Одно требовать борьбы, битвы от игрока, который весит за сто килограмм и совершенно другое, когда такая комплекция, как у меня. Я просто играю в другой хоккей.

— В мягкий.

— Нет. Но тренер справедливо требовал от меня определённых вещей. Например, чтобы я не бросал своего игрока, шел с ним до конца, не выключался.

— Мы-то как раз слышали определение про мягкость. Но я видел вас жестким и грубым, как в КХЛ, так и в прошлом сезоне в НХЛ. Смотреть на это весело, но, по большому счету, пользы от этого никакой.

— Да никто от меня драк не требуют. Просто каждый хоккеист в нашей команде должен выполнять определенные вещи. Не может быть такого, чтобы кто-то был только атакующим и не помогал в обороне. Это нормальные требования, я их понимаю и разделяю.

— То есть в чем-то тренер прав?

— Конечно, прав. Я же не спорил. Меня посадили на игру, было время подумать. Да и потом у нас же было с ним индивидуальное общение. С его стороны нет неприязни ко мне, он хочет, чтобы я играл правильно.

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A great start to 2018!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bucha89/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Buchnevich Pavel</a> (@bucha89) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-02T04:45:57+00:00">1 Янв 2018 в 8:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С приходом Наместникова английский стал хуже

— В таблицу НХЛ сейчас особого смысла заглядывать нет, но ваша команда в зоне плей-офф, по крайней мере все время рядом с восьмеркой. А если послушать тренера, почитать журналистов, то все плохо.

— Когда тренер ругался, когда отправлял меня в запас мы были на последнем месте в лиге. Это мы уже потом сделали хороший рывок. А тогда действительно все было плохо. Затем все поправилось, мы победили в четырех играх подряд, но затем я сломал палец.

— Досада.

— Сидим тут недавно с Цукарелло. Он говорит, вот ты вылечишься и куда тебя ставить потом? Команда-то летит вперед, места нет.

— Смешно.

— Я все-таки надеюсь, что буду играть. Они же помнят, как я играл до травмы. Конечно, сразу будет непросто выйти на прежний уровень, все равно время понадобится, но уж задвигать не должны. Надеюсь на это.

— Вы когда-нибудь сидели два матча в запасе по решению тренера?

— Такого не было. История веселит тем, что во второй игре я должен был принять участие. Утром был в составе, а уже перед раскаткой меня убрали в запас. Но я все равно выходил на лед на разминку. Странное состояние, конечно. Уродом себя чувствуешь.

— Как это — смотреть игру с трибуны?

— Иногда думаешь, да вот бы я сейчас играл, то сделал то-то и то-то, а ты едешь не туда. Но это быстро уходит. С трибуны-то мы все Гретцки.

— Обидно было из-за того, что посадили в запас?

— В первые сезоны так хоккеистов на прочность проверяют. Меня решили сейчас испытать. Надеюсь, что я тест прошел.

— Вы же говорили с тренером? Без переводчика?

— У меня английский нормальный, хотя барьер существует. Но какой это барьер? Я ничего не стесняюсь и говорю так, как говорю. Да, предложения составляю неправильно, Мика Зибанежад говорит, что как пришел Наместников, то у меня английский стал хуже, словно пазл собираю. Но меня все понимают, и тренер тоже. Я даже пару раз у него уточнял. Он кивает, говорит, что все предельно ясно. Специально интересовался во время обеда, на который мы ходили до сезона.

— А во время тяжелого периода индивидуальных встреч не было?

— Нет, но на собрании мне объясняли, что именно я не делаю.

— Вы с этим были согласны?

— По некоторым моментам — да. Мне показывали видео и я понимал, что действовал не лучшим образом. Пару раз я не ударил соперника, пару моментов создали из-за того, что я не пошел в контакт.

— Это не конфликт?

— Нет, это не конфликт. Тренер говорит, я стараюсь выполнять. Иногда у меня не получается, но невозможно провести 82 игры на одном уровне. Важно сделать так, чтобы в среднем ты провел матчи на одном уровне, не падая ниже определенной линии. Я стараюсь.

Приехал Гусев, и меня ставили, куда придется

— Расскажите про слухи. Вы ждете в команде Артемия Панарина?

— Места в раздевалке у него нет, но для такого игрока мы быстро найдем шкафчик. Я только слышал, что «Рейнджерс» для него один из вариантов, но, вроде бы, какие-то новости появятся только летом. Думаю, что наш клуб не отказался бы от такого хоккеиста.

— Вы бы смогли играть в одном звене с Артемием?

— Почему нет? Он же играет в понятный для меня хоккей. Какое-то время уйдет на притирки, но очень короткое. Это же… Слушайте, мне бы было тяжело играть в хоккей, которые показывал ЦСКА последние два года. Но Панарин не придерживается такого стиля.

— У вас последний год контракта. Что дальше?

— Насколько я знаю, сейчас вообще нельзя вести никакие переговоры. Я ничего не знаю о своем будущем, видимо, этот вопрос будет подниматься позже.

— Вы вернетесь в КХЛ?

— Вы так сразу ставите вопрос… Моя приоритетная цель — «Рейнджерс», НХЛ. Но когда мы даже в шутку начинаем обсуждать это, то у вас появится сразу много вопросов, на которые у меня не будет ответов. Так что давайте поговорим о моем будущем, когда будет повод.

— Последний год контракта — соблазн показать себя во всей красе.

— Ох, у меня проскальзывало такое. Думал, я сейчас буду набирать очки, работать на свою статистику, чтобы весной посмотрели на нее. Но мне намекнули, что если я буду играть так, то не смогу рассчитывать на что-то серьезное. Сразу же прекратил.

— Как у вас там поживает вратарь Александр Георгиев?

— А почему вы про него спрашиваете? Вы же за российскими игроками следите.

— Он же призер молодежного чемпионата мира в составе команды Валерия Брагина.

— А по какому паспорту летает? По болгарскому. Он болгарин. Если серьезно, то он мне напоминает Илью Сорокину по характеру. Если в сборной есть более компанейский Игорь Шестеркин, то Илюха чуть более закрыт, погружен в себя. Георгиев такой же. Он иногда проводит просто безумные матчи, но у него бывают такие игры, как с «Каролиной», когда он не помог. Нет стабильности, но он еще молодой. Потенциал в нем огромный.

— Кстати, про сборную. Я так и не понял, зачем вас звали.

— Ждали, когда вылечится и приедет в команду Никита Гусев. Как только он прибыл в Копенгаген, то я сразу стал лишним для первого звена. И меня ставили, куда получится. Но смысл ставить меня в силовое звено? Я как-то выходил на лед с Сергеем Андроновым, но это совершенно не мой хоккей.

— Вы приедете в сборную, если позовут?

— Тут есть важный нюанс. У меня пока нет контракта с клубом и не думаю, что «Рейнджерс» отпустит меня на чемпионат мира, если мы не подпишем соглашение к тому времени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhZoVMUl5Xl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhZoVMUl5Xl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Thanks #NYR fans for the support. See you next year.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bucha89/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Buchnevich Pavel</a> (@bucha89) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-10T18:45:41+00:00">10 Апр 2018 в 11:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однажды узнали на улице… В Нью-Йорке!

— Вы живете в Нью-Йорке, но все равно возвращаетесь в Череповец летом. Я этого не понимаю.

— А я не вижу ничего плохого в моем родном городе. Это моя родина. Да, у нас много недостатков. Экология, для клубов КХЛ самый отвратительный отель во всей лиге. Но я ко всему отношусь иначе. Для меня это моя земля. Там родные, там друзья. Не представляю, чтобы я проводил отпуск в Нью-Йорке.

— Но это столица мира. Там никого не узнают. Там все растворяются.

— О, кстати, меня как-то раз узнали.

— Да ладно. Там Бельмондо никто не узнавал.

— А меня узнали. Мы шли с Евгением Дадоновым и Богданом Киселевичем, выбегает какой-то местный и ко мне. Узнал. Меня потом Киселевич все подкалывал по этому поводу.

— Но я так понял, что после окончания карьеры вы в Америке не останетесь?

— Может быть, я еще лет пятнадцать проиграю и забуду русский. Но по ощущениям, такого быть не может. Я вернусь домой.

— Жалко, что в «Северстали» мы вас не увидим.

— Она вообще останется в КХЛ?

— Теперь я сомневаюсь.