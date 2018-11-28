«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о требованиях НХЛ
Откровенное интервью Павла Бучневича.
Откровенное интервью Павла Бучневича.
— Как ваш палец?
— Пока болит. После перелома прошло две недели, осталось семь дней до снятия лангетки и только потом
— У вас выходные сейчас?
— Да какие там выходные! Работаю так, что до дома еле дохожу. В принципе, сейчас бы мог погулять по
— Сходить на распродажи.
— На самом деле, я мало что в
— Знаю, что в
— У нас такого нет. Единственное, что я на лед выхожу раньше, чем основной состав. Потом они на лед — я в зал. Но такого, чтобы вообще не встречались, нет. На матчи я обязан ходить. После игры спускаешься к раздевалке, встречаешь команду со льда, пятюшку отбиваешь.
— Обидно, что вы получили повреждение в момент, когда с тренером все наладилось.
— Не то, что наладилось. У нас и не разлаживалось. Но играть я стал гораздо больше, очки набирать. Моменты у меня всегда были. Но наша команда проигрывала, мы тасовали состав, а отсюда и мои проблемы. Я попал под раздачу в
— Вы действительно такой мягкий, как говорит тренер?
— Да он не так немного сказал. Одно требовать борьбы, битвы от игрока, который весит за сто килограмм и совершенно другое, когда такая комплекция, как у меня. Я просто играю в другой хоккей.
— В мягкий.
— Нет. Но тренер справедливо требовал от меня определённых вещей. Например, чтобы я не бросал своего игрока, шел с ним до конца, не выключался.
—
— Да никто от меня драк не требуют. Просто каждый хоккеист в нашей команде должен выполнять определенные вещи. Не может быть такого, чтобы
— То есть в
— Конечно, прав. Я же не спорил. Меня посадили на игру, было время подумать. Да и потом у нас же было с ним индивидуальное общение. С его стороны нет неприязни ко мне, он хочет, чтобы я играл правильно.
— В таблицу НХЛ сейчас особого смысла заглядывать нет, но ваша команда в зоне
— Когда тренер ругался, когда отправлял меня в запас мы были на последнем месте в лиге. Это мы уже потом сделали хороший рывок. А тогда действительно все было плохо. Затем все поправилось, мы победили в четырех играх подряд, но затем я сломал палец.
— Досада.
— Сидим тут недавно с Цукарелло. Он говорит, вот ты вылечишься и куда тебя ставить потом?
— Смешно.
— Я
— Вы
— Такого не было. История веселит тем, что во второй игре я должен был принять участие. Утром был в составе, а уже перед раскаткой меня убрали в запас. Но я все равно выходил на лед на разминку. Странное состояние, конечно. Уродом себя чувствуешь.
— Как это — смотреть игру с трибуны?
— Иногда думаешь, да вот бы я сейчас играл, то сделал
— Обидно было
— В первые сезоны так хоккеистов на прочность проверяют. Меня решили сейчас испытать. Надеюсь, что я тест прошел.
— Вы же говорили с тренером? Без переводчика?
— У меня английский нормальный, хотя барьер существует. Но какой это барьер? Я ничего не стесняюсь и говорю так, как говорю. Да, предложения составляю неправильно, Мика Зибанежад говорит, что как пришел Наместников, то у меня английский стал хуже, словно пазл собираю. Но меня все понимают, и тренер тоже. Я даже пару раз у него уточнял. Он кивает, говорит, что все предельно ясно. Специально интересовался во время обеда, на который мы ходили до сезона.
— А во время тяжелого периода индивидуальных встреч не было?
— Нет, но на собрании мне объясняли, что именно я не делаю.
— Вы с этим были согласны?
— По некоторым моментам — да. Мне показывали видео и я понимал, что действовал не лучшим образом. Пару раз я не ударил соперника, пару моментов создали
— Это не конфликт?
— Нет, это не конфликт. Тренер говорит, я стараюсь выполнять. Иногда у меня не получается, но невозможно провести 82 игры на одном уровне. Важно сделать так, чтобы в среднем ты провел матчи на одном уровне, не падая ниже определенной линии. Я стараюсь.
— Расскажите про слухи. Вы ждете в команде Артемия Панарина?
— Места в раздевалке у него нет, но для такого игрока мы быстро найдем шкафчик. Я только слышал, что «Рейнджерс» для него один из вариантов, но, вроде бы,
— Вы бы смогли играть в одном звене с Артемием?
— Почему нет? Он же играет в понятный для меня хоккей.
— У вас последний год контракта. Что дальше?
— Насколько я знаю, сейчас вообще нельзя вести никакие переговоры. Я ничего не знаю о своем будущем, видимо, этот вопрос будет подниматься позже.
— Вы вернетесь в КХЛ?
— Вы так сразу ставите вопрос… Моя приоритетная цель — «Рейнджерс», НХЛ. Но когда мы даже в шутку начинаем обсуждать это, то у вас появится сразу много вопросов, на которые у меня не будет ответов. Так что давайте поговорим о моем будущем, когда будет повод.
— Последний год контракта — соблазн показать себя во всей красе.
— Ох, у меня проскальзывало такое. Думал, я сейчас буду набирать очки, работать на свою статистику, чтобы весной посмотрели на нее. Но мне намекнули, что если я буду играть так, то не смогу рассчитывать на
— Как у вас там поживает вратарь Александр Георгиев?
— А почему вы про него спрашиваете? Вы же за российскими игроками следите.
— Он же призер молодежного чемпионата мира в составе команды Валерия Брагина.
— А по какому паспорту летает? По болгарскому. Он болгарин. Если серьезно, то он мне напоминает Илью Сорокину по характеру. Если в сборной есть более компанейский Игорь Шестеркин, то Илюха чуть более закрыт, погружен в себя. Георгиев такой же. Он иногда проводит просто безумные матчи, но у него бывают такие игры, как с «Каролиной», когда он не помог. Нет стабильности, но он еще молодой. Потенциал в нем огромный.
— Кстати, про сборную. Я так и не понял, зачем вас звали.
— Ждали, когда вылечится и приедет в команду Никита Гусев. Как только он прибыл в Копенгаген, то я сразу стал лишним для первого звена. И меня ставили, куда получится. Но смысл ставить меня в силовое звено? Я
— Вы приедете в сборную, если позовут?
— Тут есть важный нюанс. У меня пока нет контракта с клубом и не думаю, что «Рейнджерс» отпустит меня на чемпионат мира, если мы не подпишем соглашение к тому времени.
— Вы живете в
— А я не вижу ничего плохого в моем родном городе. Это моя родина. Да, у нас много недостатков. Экология, для клубов КХЛ самый отвратительный отель во всей лиге. Но я ко всему отношусь иначе. Для меня это моя земля. Там родные, там друзья. Не представляю, чтобы я проводил отпуск в
— Но это столица мира. Там никого не узнают. Там все растворяются.
— О, кстати, меня
— Да ладно. Там Бельмондо никто не узнавал.
— А меня узнали. Мы шли с Евгением Дадоновым и Богданом Киселевичем, выбегает
— Но я так понял, что после окончания карьеры вы в Америке не останетесь?
— Может быть, я еще лет пятнадцать проиграю и забуду русский. Но по ощущениям, такого быть не может. Я вернусь домой.
— Жалко, что в «Северстали» мы вас не увидим.
— Она вообще останется в КХЛ?
— Теперь я сомневаюсь.
— Я очень рад тому, что из клуба убрали генерального директора Алексея Кознева. Прямо счастлив. Посмотрите, какой состав он приготовил к сезону. Это же кошмар. Все три иностранца вообще низкого уровня. Взял Картера. Да я помню этого Картера по «Торпедо», робокоп из четвертого звена. А в «Северстали» он в первой тройке. Ну это несерьезно. Как выигрывать с такой первой тройкой? Тренера сняли, хотя