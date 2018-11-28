Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Йокерит
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс2
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик2
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
21:30
Динамо Р
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ5
Сибирь6
Хоккей. НХЛ
29.11
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
29.11
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
29.11
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
29.11
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
29.11
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Лос-Анджелес Кингз2
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

The Athletic: Панарин готов рассмотреть предложение «Чикаго» в межсезонье

Нападающий Артемий Панарин готов в межсезонье рассмотреть предложение «Чикаго Блэкхоукс», если оно поступит.

Наверх
Источник: AP 2018

Об этом сообщает The Athletic.

Панарин начинал карьеру в НХЛ в «Чикаго» и провёл там два сезона, после чего его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс». Летом у него заканчивается контракт, и ранее сам россиянин дал понять, что планирует сменить команду после сезона.

В данный момент Панарин является лучшим бомбардиром «Блю Джекетс» — в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги он набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+4».

За два сезона в Городе ветров Артемий провёл 162 матча в регулярном чемпионате, забросил 61 шайбу и отдал 90 результативных передач.

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стала известна причина провала Медведевой на Гран-При!
Юрист рассказал как накажут Кокорина и Мамаева!
Знарок: Не буду обманывать людей, чтобы получить деньги
«Арсенал» забил четыре мяча «Оренбургу» в матче Кубка России
Журналист AS: Болельщики «Севильи» уже недовольны Промесом
Матч Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал» может не состояться
«Чувствуешь себя уродом». Российский форвард «Рейнджерс» — о НХЛ
Кононов: С темой Глушакова надо заканчивать
Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь