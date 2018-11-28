The Athletic: Панарин готов рассмотреть предложение «Чикаго» в межсезонье

Панарин начинал карьеру в НХЛ в «Чикаго» и провёл там два сезона, после чего его обменяли в «Коламбус Блю Джекетс». Летом у него заканчивается контракт, и ранее сам россиянин дал понять, что планирует сменить команду после сезона.