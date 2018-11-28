Остон Мэттьюс, пропустивший 14 матчей, выйдет на лёд в игре с «Сан-Хосе»
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».
Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Майка Бэбкока.
Мэттьюс пропустил 14 матчей регулярного чемпионата
В этом сезоне Мэттьюс провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 10 шайб и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени.