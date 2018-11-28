Остон Мэттьюс, пропустивший 14 матчей, выйдет на лёд в игре с «Сан-Хосе»

Источник: Reuters

Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Майка Бэбкока.

Мэттьюс пропустил 14 матчей регулярного чемпионата из-за повреждения левого плеча. Нападающий получил травму в результате силового приёма со стороны защитника Джейкоба Трубы в матче с «Виннипег Джетс», который прошёл в конце октября. На этой неделе форвард приступил к полноценным тренировкам.