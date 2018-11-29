Шайба Дадонова не помогла «Флориде» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Флориды» отличились Аарон Экблад (24-я минута) и Дадонов (30). У «Анахайма» дубль на свой счет записал Ник Ритчи (33, 59), еще одну шайбу забросил Джош Мансон (1). В матче также принял участие защитник Богдан Киселевич («Флорида»), который результативными действиями не отметились.

Дадонов забросил свою 10-ю шайбу в сезоне. Всего на счету россиянина 23 (10 шайб + 13 передач) очка в регулярном чемпионате. У Киселевича — 5 (0+4) баллов за результативность.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-ana-3-fla-2/t-277753022/c-63483603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка в 23 матчах. «Анахайм» с 29 очками располагается на шестой строчке Западной конференции. В следующем матче «Флорида» 1 декабря дома сыграет с «Баффало». «Анахайм» в этот же день в гостях встретится с «Каролиной».

В другом матче игрового дня «Детройт» дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3. Нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. На счету россиянина теперь 19 (8+11) очков в сезоне. Защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашев результативными действиями не отметился.