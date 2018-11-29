«Торонто» с Зайцевым и Ожигановым одержал третью победу кряду
«Торонто» на своем льду переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» на своем льду переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Шаркс» проиграл третью встречу кряду, а «Мэйпл Ливз» одержал третью победу подряд.
Российские игроки «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сан-Хосе» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Таварес — 16 (бол., Мэттьюс, Марнер), 3:38 — 1:0. Хертл — 6 (бол., Лабанк, Кутюр), 10:40 — 1:1. Мэттьюс — 11 (бол., Райлли, Марнер), 11:19 — 2:1. Таварес — 17 (Марнер, Хаймэн), 19:42 — 3:1. Марло — 6 (бол., Эннис, Юнссон), 21:53 — 4:1. Павелски — 16 (бол., Бернс, Кутюр), 24:18 — 4:2. Мэттьюс — 12 (Юнссон, Капанен), 50:59 — 5:2. М. Карлссон — 2 (Донской, Кейн), 58:02 — 5:3.
Вратари: Андерсен — Делл (58:12).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (9+8+12) — 41 (13+13+15).
Наши: Зайцев (20.31/1/+1), Ожиганов (16.12/2/-1) — -.
29 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.