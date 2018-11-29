Хет-трик Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Колорадо», завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:2, 3:1). У хозяев отличились Самуел Жирар (12-я минута), Эрик Джонсон (26), Колин Уилсон (28), Габриэль Ландескуг (51), Нэтан Маккиннон (60) и Карл Сёдерберг (60). У «Питтсбурга» хет-трик оформил Сидни Кросби (40, 40, 45).

У «Колорадо» в матче сыграли россияне Владислав Каменев и Никита Задоров, у «Питтсбурга» 20 минут на льду провел Евгений Малкин.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-pit-3-col-6/t-277753022/c-63491103?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче среды «Даллас» на выезде в овертайме обыграл «Калгари» — 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0). Российский голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 30 бросков в створ из 33.