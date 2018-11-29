Форвард «Торонто» Мэттьюс признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 29 ноября. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 29 ноября. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Американский хоккеист в домашней игре против «Сан-Хосе» (5:3) набрал три очка (2 гола + 1 передача). Этот матч стал для 21-летнего игрока первым после травмы, полученной 28 октября в матче против «Виннипега» (3:2).
Второй звездой дня стал канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, в течение пяти минут забросивший три шайбы в гостевом матче против «Колорадо» (3:6).
Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший четыре очка (1+3) в матче с «Питтсбургом».