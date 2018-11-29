Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сибирь
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш6
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари ФлэймзОТ3
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз2
Анахайм Дакс3
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Р0
ЦСКА5
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
10:54 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Торонто» Мэттьюс признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 29 ноября. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AP 2018

Американский хоккеист в домашней игре против «Сан-Хосе» (5:3) набрал три очка (2 гола + 1 передача). Этот матч стал для 21-летнего игрока первым после травмы, полученной 28 октября в матче против «Виннипега» (3:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня стал канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, в течение пяти минут забросивший три шайбы в гостевом матче против «Колорадо» (3:6).

Третьей звездой дня признан канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший четыре очка (1+3) в матче с «Питтсбургом».

Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Это не просто случайная ошибка, а настоящее крутое пике
Первая за 14 лет победа в ЛЧ оставила «Локомотиву» шанс на весну
Неймар вошел в историю Лиги чемпионов
Месси — лучший бомбардир в истории группового этапа ЛЧ
Финальная пресс-конференция Фьюри и Уайлдера переросла в драку
Эра Карлсена продолжается. Норвежский шахматист защитил титул
Хет-трик Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ
Кадыров: Если получится, станем вторыми в мире, обойдем Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь