Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Евгений Кузнецов принимал участие в занятии, но не участвовал в контактной борьбе.



В 24 матчах текущего сезона Овечкин набрал 28 очков (18+10). В снайперской гонке он отстаёт на одну шайбу от Патрика Лайне («Виннипег») и Давида Пастрняка («Бостон») — у них по 19 голов.



Россиянин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 625 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука — 640 шайб.