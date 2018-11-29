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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы пропустил тренировку команды, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.

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Источник: AP 2018

Евгений Кузнецов принимал участие в занятии, но не участвовал в контактной борьбе.

В 24 матчах текущего сезона Овечкин набрал 28 очков (18+10). В снайперской гонке он отстаёт на одну шайбу от Патрика Лайне («Виннипег») и Давида Пастрняка («Бостон») — у них по 19 голов.

Россиянин вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика. Сейчас на счету Александра 625 голов, следующей его целью является результат Дейва Андрейчука — 640 шайб.

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.

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