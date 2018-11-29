«Каролина» выставила на драфт отказов Валентина Зыкова

Напомним, ранее стало известно, что на драфт отказов также выставлен вратарь «ураганов» Скотт Дарлинг.



23-летний Зыков принял участие в 13 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт три результативных передачи при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло чуть менее десяти минут на льду за матч.