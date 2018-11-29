Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства «Лос-Анджелеса»

Напомним, в последней игре Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Россиянин второй матч подряд начал в четвёртом звене и снова отыграл меньше 10 минут. Его серия без очков составляет уже 10 матчей. Последний раз форвард отметился результативными действиями в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той игре россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.