Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства на тренировке.
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук вернулся в первую спецбригаду большинства на тренировке.
Напомним, в последней игре Ковальчук провёл на льду 9 минут 5 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и выполнил два силовых приёма. Россиянин второй матч подряд начал в четвёртом звене и снова отыграл меньше 10 минут. Его серия без очков составляет уже 10 матчей. Последний раз форвард отметился результативными действиями в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той игре россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.
В 24 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять голевых передач при показателе полезности «-13».