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09:45 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых заброшенными шайбами отметились Маркус Ханникайнен (14-я минута), Кэм Эткинсон (22), Райли Нэш (25) и российский нападающий Артемий Панарин (32). У гостей отличились Микаэль Гранлунд (8) и Зак Паризе (33).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 броска в створ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей игрового дня:

«Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0;.

«Нэшвилл» — «Аризона» — 0:3.

Коламбус Блю Джэкетс 4:2
(1:1, 3:1, 0:0)
Миннесота Уайлд
30.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Брюс Будро
Вратари
Сергей Бобровский Деван Дубник 57:58
1-й период
Микаэль Гранлунд (Э. Стаал) 07:46
08:46 Бун Дженнер
13:18 Маркус Хянникяйнен (Рай. Нэш, Д. Савар)
Юнас Бродин 19:25
2-й период
21:05 Кэм Аткинсон (А. Веннберг, П-Л. Дюбуа)
24:34 Райли Нэш (С. Джонс, З. Веренски)
31:24 Артемий Панарин (П-Л. Дюбуа, С. Харрингтон)
Зак Паризе (М. Койву, Н. Нидеррайтер) 32:06
Райан Сутер 36:42
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Рай. Нэш (Коламбус Блю Джэкетс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), М. Хянникяйнен (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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