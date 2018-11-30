Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых заброшенными шайбами отметились Маркус Ханникайнен (14-я минута), Кэм Эткинсон (22), Райли Нэш (25) и российский нападающий Артемий Панарин (32). У гостей отличились Микаэль Гранлунд (8) и Зак Паризе (33).