Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Миннесоту»
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбуса» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых заброшенными шайбами отметились Маркус Ханникайнен (14-я минута), Кэм Эткинсон (22), Райли Нэш (25) и российский нападающий Артемий Панарин (32). У гостей отличились Микаэль Гранлунд (8) и Зак Паризе (33).
Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 23 броска в створ.
Результаты других матчей игрового дня:
«Оттава» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0;.
«Нэшвилл» — «Аризона» — 0:3.
|Коламбус Блю Джэкетс
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4:2
(1:1, 3:1, 0:0)
|Миннесота Уайлд
|Джон Торторелла
|Брюс Будро
|Сергей Бобровский
|Деван Дубник 57:58
|1-й период
|Микаэль Гранлунд (Э. Стаал)
|07:46
|08:46
|Бун Дженнер
|13:18
|Маркус Хянникяйнен (Рай. Нэш, Д. Савар)
|Юнас Бродин
|19:25
|2-й период
|21:05
|Кэм Аткинсон (А. Веннберг, П-Л. Дюбуа)
|24:34
|Райли Нэш (С. Джонс, З. Веренски)
|31:24
|Артемий Панарин (П-Л. Дюбуа, С. Харрингтон)
|Зак Паризе (М. Койву, Н. Нидеррайтер)
|32:06
|Райан Сутер
|36:42
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Рай. Нэш (Коламбус Блю Джэкетс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), М. Хянникяйнен (Коламбус Блю Джэкетс)