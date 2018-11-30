«Тампа Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча

Встреча, прошедшая на льду «Лайтнинг», завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 2:1). В составе хозяев российский форвард Никита Кучеров отметился голом (16-я минута) и голевой передачей на Стивена Стэмкоса (45) и стал второй звездой матча, а российский защитник Михаил Сергачев отдал результативный пас Седрику Пакетту (55). Также у «Тампы» отличились Дэн Джирарди (3) и Алекс Киллорн (11).