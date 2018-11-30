«Тампа Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду «Лайтнинг», завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 2:1). В составе хозяев российский форвард Никита Кучеров отметился голом (16-я минута) и голевой передачей на Стивена Стэмкоса (45) и стал второй звездой матча, а российский защитник Михаил Сергачев отдал результативный пас Седрику Пакетту (55). Также у «Тампы» отличились Дэн Джирарди (3) и Алекс Киллорн (11).
В составе гостей шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (9), Сэм Райнхарт (10, 26) и Тедж Томпсон (43).
В другом матче «Виннипег» дома победил «Чикаго» — 6:5 (2:2, 2:1, 2:2). У гостей заброшенной шайбой и голевой передачей отметился российский форвард Артем Анисимов.
Результаты других встреч:
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:2;.
«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (буллиты).
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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5:4
(3:2, 0:1, 2:1)
|Баффало Сэйбрз
|Джон Купер
|Фил Хаусли
|Луи Доминге
|Картер Хаттон 58:17
|1-й период
|02:59
|Дэн Джирарди (А. Киллорн, В. Хедман)
|Земгус Гиргенсонс (Р. Ристолайнен, Р. Эли)
|08:42
|Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, З. Богосян)
|09:45
|10:28
|Алекс Киллорн (Дж. Миллер)
|11:44
|Матье Жозеф
|Джек Айкел
|11:50
|15:55
|Никита Кучеров (Б. Пойнт, Э. Чернак)
|2-й период
|Зак Богосян
|20:00
|Натан Болье
|20:00
|Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, К. Нельсон)
|25:39
|Юхан Ларссон
|31:45
|Юхан Ларссон
|31:45
|3-й период
|Тэйдж Томпсон (К. Миттельштадт)
|42:29
|Юхан Ларссон
|44:05
|44:12
|Стивен Стэмкос (В. Хедман, Н. Кучеров)
|45:37
|Алекс Киллорн
|54:19
|Седрик Пакетт (О. Палат, М. Сергачев)
|4
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|С. Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз)