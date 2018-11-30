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09:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров стал второй звездой матча

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Тампа Бэй» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Лайтнинг», завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 2:1). В составе хозяев российский форвард Никита Кучеров отметился голом (16-я минута) и голевой передачей на Стивена Стэмкоса (45) и стал второй звездой матча, а российский защитник Михаил Сергачев отдал результативный пас Седрику Пакетту (55). Также у «Тампы» отличились Дэн Джирарди (3) и Алекс Киллорн (11).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе гостей шайбы забросили Земгус Гиргенсонс (9), Сэм Райнхарт (10, 26) и Тедж Томпсон (43).

В другом матче «Виннипег» дома победил «Чикаго» — 6:5 (2:2, 2:1, 2:2). У гостей заброшенной шайбой и голевой передачей отметился российский форвард Артем Анисимов.

Результаты других встреч:

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:2;.

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 (буллиты).

Тампа-Бэй Лайтнинг 5:4
(3:2, 0:1, 2:1)
Баффало Сэйбрз
30.11.2018, 03:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Фил Хаусли
Вратари
Луи Доминге Картер Хаттон 58:17
1-й период
02:59 Дэн Джирарди (А. Киллорн, В. Хедман)
Земгус Гиргенсонс (Р. Ристолайнен, Р. Эли) 08:42
Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, З. Богосян) 09:45
10:28 Алекс Киллорн (Дж. Миллер)
11:44 Матье Жозеф
Джек Айкел 11:50
15:55 Никита Кучеров (Б. Пойнт, Э. Чернак)
2-й период
Зак Богосян 20:00
Натан Болье 20:00
Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, К. Нельсон) 25:39
Юхан Ларссон 31:45
Юхан Ларссон 31:45
3-й период
Тэйдж Томпсон (К. Миттельштадт) 42:29
Юхан Ларссон 44:05
44:12 Стивен Стэмкос (В. Хедман, Н. Кучеров)
45:37 Алекс Киллорн
54:19 Седрик Пакетт (О. Палат, М. Сергачев)
Статистика
4 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), С. Райнхарт (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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