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10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Кузнецов может вернуться на лед в матче с «Нью-Джерси»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Центральный нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов принял полноценное участие в тренировке своей команды накануне матча с «Нью-Джерси Девилз», сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: AP 2018

Форвард получил сотрясение мозга 14 ноября в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс», после чего пропустил около двух недель. В понедельник Кузнецов впервые вышел на лед после травмы, а в четверг россиянин участвовал в тренировочном процессе наравне с партнерами по команде.

По информации источника, медицинский штаб «Кэпиталз» пока не выдал Кузнецову разрешения участвовать в матчах. Тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что решение о том, сыграет ли россиянин в пятницу против «Девилз», будет принято перед началом встречи.

Кузнецов в текущем сезоне провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 21 очко (6 голов и 15 результативных передач).

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