Кузнецов может вернуться на лед в матче с «Нью-Джерси»

Источник: AP 2018

Форвард получил сотрясение мозга 14 ноября в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс», после чего пропустил около двух недель. В понедельник Кузнецов впервые вышел на лед после травмы, а в четверг россиянин участвовал в тренировочном процессе наравне с партнерами по команде.

По информации источника, медицинский штаб «Кэпиталз» пока не выдал Кузнецову разрешения участвовать в матчах. Тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что решение о том, сыграет ли россиянин в пятницу против «Девилз», будет принято перед началом встречи.