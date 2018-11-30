Хоккеист вернул утраченный зуб сопернику
Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак вернул зуб сопернику из «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видео опубликовано в
Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак вернул зуб сопернику из «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видео опубликовано в
Чешский форвард «Брюинс» Давид Крейчи потерял зуб, попав на силовой прием другого защитника «Айлендерс» Тамаса Хики. Бойчак обнаружил его на льду, подобрал и подкатился к скамейке соперников, чтобы вернуть зуб. «Брюинс» одержали победу со счетом 2:1 по буллитам.
34-летний Бойчак выступал за «Брюинс» с 2008 по 2014 год. Крейчи защищает цвета бостонского клуба с 2006-го.
|Бостон Брюинз
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2:1 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
|Нью-Йорк Айлендерс
|Брюс Кэссиди
|Барри Тротц
|Туукка Раск
|Робин Ленер
|1-й период
|Андерс Ли (М. Барзал, С. Мэйфилд)
|12:17
|2-й период
|28:05
|Ноэль Аккьяри
|Ник Ледди
|31:43
|32:09
|Брэд Маршан (Д. Пастрняк, Т. Краг)
|Р. Донато
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Р. Донато (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз)