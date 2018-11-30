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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоккеист вернул утраченный зуб сопернику

Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак вернул зуб сопернику из «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Брэди Троттенеро.

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Источник: AFP 2018

Чешский форвард «Брюинс» Давид Крейчи потерял зуб, попав на силовой прием другого защитника «Айлендерс» Тамаса Хики. Бойчак обнаружил его на льду, подобрал и подкатился к скамейке соперников, чтобы вернуть зуб. «Брюинс» одержали победу со счетом 2:1 по буллитам.

Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний Бойчак выступал за «Брюинс» с 2008 по 2014 год. Крейчи защищает цвета бостонского клуба с 2006-го.

Бостон Брюинз 2:1 Б
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Нью-Йорк Айлендерс
30.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Барри Тротц
Вратари
Туукка Раск Робин Ленер
1-й период
Андерс Ли (М. Барзал, С. Мэйфилд) 12:17
2-й период
28:05 Ноэль Аккьяри
Ник Ледди 31:43
32:09 Брэд Маршан (Д. Пастрняк, Т. Краг)
Серия буллитов - победный бросок
Р. Донато
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Донато (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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