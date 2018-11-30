Александр Овечкин вернулся к тренировкам в составе «Вашингтона»

Российский форвард пропустил предыдущее занятие, тренерский штаб предоставил ему отдых, хотя ранее появилась информация, что у Овечкина повреждение. Помимо Александра в тренировке принимает участие Евгений Кузнецов, который, по всей видимости, выйдет на лёд в игре с «Нью-Джерси Дэвилз». Для хоккеиста этот матч станет первым с середины ноября. Овечкин работает в первой тройке, а Кузнецов — во втором звене.