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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин вернулся к тренировкам в составе «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит утреннюю тренировку в составе столичного клуба. Об этом сообщает журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере».

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Источник: AP 2018

Российский форвард пропустил предыдущее занятие, тренерский штаб предоставил ему отдых, хотя ранее появилась информация, что у Овечкина повреждение. Помимо Александра в тренировке принимает участие Евгений Кузнецов, который, по всей видимости, выйдет на лёд в игре с «Нью-Джерси Дэвилз». Для хоккеиста этот матч станет первым с середины ноября. Овечкин работает в первой тройке, а Кузнецов — во втором звене.

В 24 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 28 (18+10) очков. Кузнецов провёл 16 игр, забросил 6 шайб и отдал 15 результативных передач.

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Овечкин крушит всех и без Кузнецова. Как?
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26 ноября© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
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