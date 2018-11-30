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22:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Сошников прошёл драфт отказов и отправился в фарм-клуб «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников отправлен в фарм-клуб, сообщает пресс-служба «блюзменов». Ранее россиянина выставили на драфт отказов, но в его услугах не был заинтересован ни один клуб НХЛ. Хоккеист будет выступать за команду АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж».

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Источник: AP 2018

25-летний Сошников в нынешнем чемпионате провёл только пять матчей за основную команду «блюзменов», не сумев отметиться очками при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около семи минут за матч. В регулярном чемпионате прошлого сезона Сошников записал в актив два (1+1) балла в 15 встречах.

Ранее Сошников защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс», получая наибольшее игровое время в сезоне-2016/17 — 56 матчей в «регулярке».

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