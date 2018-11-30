Никита Сошников прошёл драфт отказов и отправился в фарм-клуб «Сент-Луиса»

25-летний Сошников в нынешнем чемпионате провёл только пять матчей за основную команду «блюзменов», не сумев отметиться очками при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около семи минут за матч. В регулярном чемпионате прошлого сезона Сошников записал в актив два (1+1) балла в 15 встречах.