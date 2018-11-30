Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
30.11
ВитязьОТ3
Слован2
Хоккей. КХЛ
30.11
Ак Барс5
Локомотив3
Все события
Фоторепортажи
23Хабиб Нурмагомедов на высоте 330 метров над Москвой
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
30 ноября, источник: Lenta.Ru

Партнер Овечкина описал сотрясение мозга фразой «у меня его не так много»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов описал, как чувствовал себя в период восстановления после сотрясения мозга. Слова россиянина приводит в Twitter журналистка Изабель Хуршудян.

Наверх
Источник: Reuters

«У меня не так много мозгов в голове, так что это не было для меня серьезно», — сказал хоккеист, отметив, что чувствует себя хорошо. Из-за травмы он пропустил шесть последних матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кузнецов — обладатель кубка Стэнли-2018. Он стал лучшим бомбардиром победного для «Вашингтона» плей-офф, набрав 24 очка в 32 матчах. В регулярном чемпионате Кузнецов провел 79 игр в составе «Кэпиталс». На счету форварда 83 очка по системе «гол + пас». Он играл в одном звене с капитаном команды — россиянином Александром Овечкиным.

После окончания сезона Кузнецов привез трофей в родной Челябинск и поел из него пельменей.

Хоккеист Кузнецов использовал Кубок Стэнли для поедания пельменей
Во время загрузки произошла ошибка.
16 августа© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Путин рассказал, какой будет Россия после его ухода
Украина закрыла въезд в Крым
Почему стоит и дальше смотреть биатлон
«Зенит» прокомментировал слухи о возобновлении карьеры Аршавиным
«Динамо» на 86-й минуте вырвало ничью в матче против «Рубина»
Камерун лишен права принять Кубок африканский наций по футболу
«Ничего серьезного»: Массимо Каррера — о тренерских предложениях
Российские баскетболисты одержали победу в отборочном матче КМ
Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь