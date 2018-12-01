Игрок клуба НХЛ «Лос-Анджелес» Ковальчук выбыл на несколько дней из-за травмы голеностопа

Россиянин пропустит выездную игру против «Калгари», которая состоится в субботу. Сообщается, что статус травмы Ковальчука — «со дня на день». В матче против «Калгари» его заменит Шелдон Ремпал.

В текущем сезоне Ковальчук провел 26 матчей, в которых заработал 15 очков. На счету россиянина шесть заброшенных шайб и девять результативных передач.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 842 матча, забросил 423 шайбы и отдал 408 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11+16). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).