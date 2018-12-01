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10:48 (мск), источник: Sport24

Овечкина не тормознула даже травма. Он продолжил убойную серию и подарил другу хет-трик

Оправился от травмы и Евгений Кузнецов.

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Источник: AP 2018

Накануне матча с «Дэвилз» тревожные новости пришли из Вашингтона. Александр Овечкин из-за травмы пропустил тренировку команды и рисковал не сыграть в следующем матче. К счастью, в день игры капитан вышел на утреннюю раскатку и занимался в первой тройке с Бэкстремом и Уилсоном. Наконец-то появился в составе и Евгений Кузнецов, который пропустил две недели из-за сотрясения. В лазарете у «Кэпиталз» остался только Оши, который тоже мучается от повреждения головы.

— У меня нет мозгов в голове, поэтому для меня это небольшая потеря, — пошутил перед игрой Кузнецов.

В первом матче после возвращения Евгений не ушел со льда без очков и отметился результативной передачей на Бэкстрема в большинстве. Набрал результативные баллы и Овечкин. Александр был как всегда невероятно полезен команде: отдал пару результативных передач и забил в пустые ворота в самой концовке встречи.

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На протяжении двух периодов игра была равной, во второй двадцатиминутке «Нью-Джерси» даже перебросал соперника, но «Вашингтон» все равно вел в счете. В составе гостей вновь отсутствовал Егор Яковлев: даже после результативных действий в предыдущих играх олимпийский чемпион не заслужил постоянное место в составе.

Матч в столице США был богат на яркие моменты. Вот, например, крутое спасение. Холтби сделал шикарный сэйв, отразив шайбу правой ногой.

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Главным действующим лицом встречи стал Том Уилсон, для которого матч с «Дэвилз» стала 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот юбилей один из самых жестких игроков лиги отметил голом. 24-летний канадец в начале второго периода вывел свою команду вперед, бросив с острого угла и попав между ногами вратаря.

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Но и это было не все. В начале третьего периода Уилсон провел жесткий силовой прием против Бретта Сени и получил матч-штраф. На видео заметно, что Том атаковал противника в плечо, а не в голову, однако хит был поздним. Удаление канадца сразу вызвало бурное обсуждение в интернете. Эксперты отметили, что партнера Овечкина ждет дисквалификация. А ведь Том пропустил уже 20 матчей этой «регулярки» за грубую игру на предсезонке.

Репутация у Уилсона такая, что судить его будут по всей строгости. Поэтому форварду «Вашингтона» нужно готовиться к худшему — вряд ли этот эпизод комиссия оставит без внимания.

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Встреча же закончилась уверенной победой действующего чемпиона НХЛ. Даже удаление Уилсона не позволило хозяевам упустить преимущество, хотя в какой-то момент «Нью-Джерси» сократил разницу в счете до минимального (3:4). Но тут в дело включилась первая тройка «Вашингтона», которая в этот вечер блистала. По итогам матча у Бэкстрем набрал 4 (3+1) очка, Овечкин — 3 (1+2). Эти ребята никогда не устанут забивать.

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Вашингтон Кэпиталз 6:3
(1:0, 1:1, 4:2)
Нью-Джерси Дэвилз
1.12.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Джон Хайнс
Вратари
Брэйден Холтби Кейт Кинкейд 00:00 (К. Кинкейд 58:30-58:54, К. Кинкейд 59:37)
1-й период
03:51 Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, М. Кемпны)
06:02 Ларс Эллер
18:38 Деванте Смит-Пелли
2-й период
20:08 Том Уилсон (М. Нисканен, Л. Эллер)
21:05 Мэдисон Боуи
Тэйлор Холл 27:29
Трэвис Зэйджак (Б. Коулман) 29:23
37:39 Том Уилсон
3-й период
45:45 Андре Бураковски (М. Кемпны, Н. Бэкстрем)
Майлс Вуд 48:26
Сами Ватанен 50:17
50:57 Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Нико Хишир (Т. Холл) 52:35
Маркус Юханссон (Т. Холл, Н. Хишир) 58:10
58:30 п.в. Александр Овечкин
59:37 п.в. Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин)
59:56 Мэдисон Боуи
Статистика
18 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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