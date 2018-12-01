Овечкина не тормознула даже травма. Он продолжил убойную серию и подарил другу хет-трик

Источник: AP 2018

Накануне матча с «Дэвилз» тревожные новости пришли из Вашингтона. Александр Овечкин из-за травмы пропустил тренировку команды и рисковал не сыграть в следующем матче. К счастью, в день игры капитан вышел на утреннюю раскатку и занимался в первой тройке с Бэкстремом и Уилсоном. Наконец-то появился в составе и Евгений Кузнецов, который пропустил две недели из-за сотрясения. В лазарете у «Кэпиталз» остался только Оши, который тоже мучается от повреждения головы.

— У меня нет мозгов в голове, поэтому для меня это небольшая потеря, — пошутил перед игрой Кузнецов.

В первом матче после возвращения Евгений не ушел со льда без очков и отметился результативной передачей на Бэкстрема в большинстве. Набрал результативные баллы и Овечкин. Александр был как всегда невероятно полезен команде: отдал пару результативных передач и забил в пустые ворота в самой концовке встречи.

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На протяжении двух периодов игра была равной, во второй двадцатиминутке «Нью-Джерси» даже перебросал соперника, но «Вашингтон» все равно вел в счете. В составе гостей вновь отсутствовал Егор Яковлев: даже после результативных действий в предыдущих играх олимпийский чемпион не заслужил постоянное место в составе.

Матч в столице США был богат на яркие моменты. Вот, например, крутое спасение. Холтби сделал шикарный сэйв, отразив шайбу правой ногой.

Главным действующим лицом встречи стал Том Уилсон, для которого матч с «Дэвилз» стала 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот юбилей один из самых жестких игроков лиги отметил голом. 24-летний канадец в начале второго периода вывел свою команду вперед, бросив с острого угла и попав между ногами вратаря.

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Но и это было не все. В начале третьего периода Уилсон провел жесткий силовой прием против Бретта Сени и получил матч-штраф. На видео заметно, что Том атаковал противника в плечо, а не в голову, однако хит был поздним. Удаление канадца сразу вызвало бурное обсуждение в интернете. Эксперты отметили, что партнера Овечкина ждет дисквалификация. А ведь Том пропустил уже 20 матчей этой «регулярки» за грубую игру на предсезонке.

Репутация у Уилсона такая, что судить его будут по всей строгости. Поэтому форварду «Вашингтона» нужно готовиться к худшему — вряд ли этот эпизод комиссия оставит без внимания.

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Встреча же закончилась уверенной победой действующего чемпиона НХЛ. Даже удаление Уилсона не позволило хозяевам упустить преимущество, хотя в какой-то момент «Нью-Джерси» сократил разницу в счете до минимального (3:4). Но тут в дело включилась первая тройка «Вашингтона», которая в этот вечер блистала. По итогам матча у Бэкстрем набрал 4 (3+1) очка, Овечкин — 3 (1+2). Эти ребята никогда не устанут забивать.