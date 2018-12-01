Овечкина не тормознула даже травма. Он продолжил убойную серию и подарил другу хет-трик
Оправился от травмы и Евгений Кузнецов.
Оправился от травмы и Евгений Кузнецов.
Накануне матча с «Дэвилз» тревожные новости пришли из Вашингтона. Александр Овечкин
— У меня нет мозгов в голове, поэтому для меня это небольшая потеря, — пошутил перед игрой Кузнецов.
В первом матче после возвращения Евгений не ушел со льда без очков и отметился результативной передачей на Бэкстрема в большинстве. Набрал результативные баллы и Овечкин. Александр был как всегда невероятно полезен команде: отдал пару результативных передач и забил в пустые ворота в самой концовке встречи.
На протяжении двух периодов игра была равной, во второй двадцатиминутке «Нью-Джерси» даже перебросал соперника, но «Вашингтон» все равно вел в счете. В составе гостей вновь отсутствовал Егор Яковлев: даже после результативных действий в предыдущих играх олимпийский чемпион не заслужил постоянное место в составе.
Матч в столице США был богат на яркие моменты. Вот, например, крутое спасение. Холтби сделал шикарный сэйв, отразив шайбу правой ногой.
Главным действующим лицом встречи стал Том Уилсон, для которого матч с «Дэвилз» стала 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот юбилей один из самых жестких игроков лиги отметил голом. 24-летний канадец в начале второго периода вывел свою команду вперед, бросив с острого угла и попав между ногами вратаря.
Но и это было не все. В начале третьего периода Уилсон провел жесткий силовой прием против Бретта Сени и получил
Репутация у Уилсона такая, что судить его будут по всей строгости. Поэтому форварду «Вашингтона» нужно готовиться к худшему — вряд ли этот эпизод комиссия оставит без внимания.
Встреча же закончилась уверенной победой действующего чемпиона НХЛ. Даже удаление Уилсона не позволило хозяевам упустить преимущество, хотя в
|Вашингтон Кэпиталз
|
6:3
(1:0, 1:1, 4:2)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Тодд Рирден
|Джон Хайнс
|Брэйден Холтби
|Кейт Кинкейд 00:00 (К. Кинкейд 58:30-58:54, К. Кинкейд 59:37)
|1-й период
|03:51
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, М. Кемпны)
|06:02
|Ларс Эллер
|18:38
|Деванте Смит-Пелли
|2-й период
|20:08
|Том Уилсон (М. Нисканен, Л. Эллер)
|21:05
|Мэдисон Боуи
|Тэйлор Холл
|27:29
|Трэвис Зэйджак (Б. Коулман)
|29:23
|37:39
|Том Уилсон
|3-й период
|45:45
|Андре Бураковски (М. Кемпны, Н. Бэкстрем)
|Майлс Вуд
|48:26
|Сами Ватанен
|50:17
|50:57
|Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Нико Хишир (Т. Холл)
|52:35
|Маркус Юханссон (Т. Холл, Н. Хишир)
|58:10
|58:30
|п.в.
|Александр Овечкин
|59:37
|п.в.
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин)
|59:56
|Мэдисон Боуи
|18
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)