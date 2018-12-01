«Анахайм» победил «Каролину», несмотря на гол Свечникова
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме уступил «Анахайм Дакс» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме уступил «Анахайм Дакс» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).
Счёт в конце первого периода открыл российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, забросивший шестую шайбу в сезоне. В концовке третьего игрового отрезка «утки» восстановили равновесие усилиями Понтуса Оберга. В овертайме победу гостям принёс Райан Гецлаф.
На счету Андрея три броска в створ и силовой приём за 16 минут и 39 секунд, проведённых на льду (5.09 — в большинстве).
«Каролина» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (31) одержал третью победу подряд, «утки» — третьи на Западе.
|Каролина Харрикейнз
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1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
|Анахайм Дакс
|Род Бриндамор
|Рэнди Карлайл
|Кертис Макэлхинни
|Джон Гибсон
|1-й период
|Джейк Дотчин
|06:05
|14:37
|Джейк Бин
|Брайан Гиббонс
|17:02
|17:58
|Джастин Уильямс
|18:57
|Андрей Свечников (Д. Хэмилтон, С. Ахо)
|2-й период
|Брэндон Монтур
|21:01
|Эндрю Кольяно
|23:41
|3-й период
|Понтус Оберг
|45:05
|50:31
|Джейкоб Славин
|Брайан Гиббонс
|52:57
|Понтус Оберг (А. Хенрик)
|56:10
|Овертайм
|Райан Гецлаф (Х. Линдхольм, Р. Ракелль)
|61:15
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Макэлхинни (Каролина Харрикейнз)