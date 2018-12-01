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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анахайм» победил «Каролину», несмотря на гол Свечникова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома в овертайме уступил «Анахайм Дакс» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

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Источник: AP 2018

Счёт в конце первого периода открыл российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, забросивший шестую шайбу в сезоне. В концовке третьего игрового отрезка «утки» восстановили равновесие усилиями Понтуса Оберга. В овертайме победу гостям принёс Райан Гецлаф.

На счету Андрея три броска в створ и силовой приём за 16 минут и 39 секунд, проведённых на льду (5.09 — в большинстве).

«Каролина» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (31) одержал третью победу подряд, «утки» — третьи на Западе.

Каролина Харрикейнз 1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
Анахайм Дакс
1.12.2018, 03:30 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Род Бриндамор Рэнди Карлайл
Вратари
Кертис Макэлхинни Джон Гибсон
1-й период
Джейк Дотчин 06:05
14:37 Джейк Бин
Брайан Гиббонс 17:02
17:58 Джастин Уильямс
18:57 Андрей Свечников (Д. Хэмилтон, С. Ахо)
2-й период
Брэндон Монтур 21:01
Эндрю Кольяно 23:41
3-й период
Понтус Оберг 45:05
50:31 Джейкоб Славин
Брайан Гиббонс 52:57
Понтус Оберг (А. Хенрик) 56:10
Овертайм
Райан Гецлаф (Х. Линдхольм, Р. Ракелль) 61:15
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Макэлхинни (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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