Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ. В Америке не верят, что ему 18 лет
Андрей Свечников забросил шестую шайбу в сезоне.
Андрей Свечников забросил шестую шайбу в сезоне.
На днях «Каролина» удивила всех, выставив на драфт отказов сразу двоих хоккеистов. Вратарь Скотт Дарлинг и форвард Валентин Зыков не устроили «Ураганов», и с ними сделали попытку расстаться. В итоге русского нападающего забрал «Эдмонтон», а Дарлинг поехал в
В матче с «Анахаймом» он открыл счет на 19-й минуте, забив шестой гол в сезоне. Всего у Андрея 12 (6+6) очков в 24 матчах. Статистика для юного хоккеиста просто блестящая, учитывая, что это его первый год во взрослом хоккее.
Свечников отыграл в матче с «Дакс» 16 минут 39 секунд, получив больше пяти минут в большинстве, нанес три броска в створ и сделал один силовой прием. Товарищи Андрея по команде не раз отмечали талант своего новичка и не упускали возможности его подколоть на эту тему. Так, недавно партнер Свечникова по звену Джордан Мартинук смеялся:
— Я шучу над ним пару раз в неделю и спрашиваю: «А ты уверен, что тебе 18?». Он очень сильный. Когда вы получаете в партнеры парня с такими навыками, как у Свеча, это говорит само за себя, — говорил Мартинук в интервью официальному сайту НХЛ.
Правда, гол талантливого нападающего не помог хозяевам победить. В третьем периоде счет сравнял Понтус Аберг, а в овертайме два очка «Анахайму» принес Райн Гецлаф.
«Каролина» как всегда перебросала соперника, но успехом это не увенчалось. «Харрикейнз» после 25 матчей идут на седьмом месте на Востоке и всерьез намерены удержаться в зоне
|Каролина Харрикейнз
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1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
|Анахайм Дакс
|Род Бриндамор
|Рэнди Карлайл
|Кертис Макэлхинни
|Джон Гибсон
|1-й период
|Джейк Дотчин
|06:05
|14:37
|Джейк Бин
|Брайан Гиббонс
|17:02
|17:58
|Джастин Уильямс
|18:57
|Андрей Свечников (Д. Хэмилтон, С. Ахо)
|2-й период
|Брэндон Монтур
|21:01
|Эндрю Кольяно
|23:41
|3-й период
|Понтус Оберг
|45:05
|50:31
|Джейкоб Славин
|Брайан Гиббонс
|52:57
|Понтус Оберг (А. Хенрик)
|56:10
|Овертайм
|Райан Гецлаф (Х. Линдхольм, Р. Ракелль)
|61:15
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Макэлхинни (Каролина Харрикейнз)