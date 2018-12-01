Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ. В Америке не верят, что ему 18 лет

Источник: Reuters

На днях «Каролина» удивила всех, выставив на драфт отказов сразу двоих хоккеистов. Вратарь Скотт Дарлинг и форвард Валентин Зыков не устроили «Ураганов», и с ними сделали попытку расстаться. В итоге русского нападающего забрал «Эдмонтон», а Дарлинг поехал в фарм-клуб, так никому и не пригодившись. С уходом Зыкова Андрей Свечников остался единственным русским в команде. Но, кажется, 18-летнего хоккеиста это не чуть не смущает.

В матче с «Анахаймом» он открыл счет на 19-й минуте, забив шестой гол в сезоне. Всего у Андрея 12 (6+6) очков в 24 матчах. Статистика для юного хоккеиста просто блестящая, учитывая, что это его первый год во взрослом хоккее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YfBt4kCvDjM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свечников отыграл в матче с «Дакс» 16 минут 39 секунд, получив больше пяти минут в большинстве, нанес три броска в створ и сделал один силовой прием. Товарищи Андрея по команде не раз отмечали талант своего новичка и не упускали возможности его подколоть на эту тему. Так, недавно партнер Свечникова по звену Джордан Мартинук смеялся:

— Я шучу над ним пару раз в неделю и спрашиваю: «А ты уверен, что тебе 18?». Он очень сильный. Когда вы получаете в партнеры парня с такими навыками, как у Свеча, это говорит само за себя, — говорил Мартинук в интервью официальному сайту НХЛ.

Правда, гол талантливого нападающего не помог хозяевам победить. В третьем периоде счет сравнял Понтус Аберг, а в овертайме два очка «Анахайму» принес Райн Гецлаф.

«Каролина» как всегда перебросала соперника, но успехом это не увенчалось. «Харрикейнз» после 25 матчей идут на седьмом месте на Востоке и всерьез намерены удержаться в зоне плей-офф. «Анахайм» же одержал третью победу подряд, пока команда — третья в Западной конференции.