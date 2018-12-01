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10:56 (мск), источник: Sport24

Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ. В Америке не верят, что ему 18 лет

Андрей Свечников забросил шестую шайбу в сезоне.

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Источник: Reuters

На днях «Каролина» удивила всех, выставив на драфт отказов сразу двоих хоккеистов. Вратарь Скотт Дарлинг и форвард Валентин Зыков не устроили «Ураганов», и с ними сделали попытку расстаться. В итоге русского нападающего забрал «Эдмонтон», а Дарлинг поехал в фарм-клуб, так никому и не пригодившись. С уходом Зыкова Андрей Свечников остался единственным русским в команде. Но, кажется, 18-летнего хоккеиста это не чуть не смущает.

В матче с «Анахаймом» он открыл счет на 19-й минуте, забив шестой гол в сезоне. Всего у Андрея 12 (6+6) очков в 24 матчах. Статистика для юного хоккеиста просто блестящая, учитывая, что это его первый год во взрослом хоккее.

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Свечников отыграл в матче с «Дакс» 16 минут 39 секунд, получив больше пяти минут в большинстве, нанес три броска в створ и сделал один силовой прием. Товарищи Андрея по команде не раз отмечали талант своего новичка и не упускали возможности его подколоть на эту тему. Так, недавно партнер Свечникова по звену Джордан Мартинук смеялся:

— Я шучу над ним пару раз в неделю и спрашиваю: «А ты уверен, что тебе 18?». Он очень сильный. Когда вы получаете в партнеры парня с такими навыками, как у Свеча, это говорит само за себя, — говорил Мартинук в интервью официальному сайту НХЛ.

Правда, гол талантливого нападающего не помог хозяевам победить. В третьем периоде счет сравнял Понтус Аберг, а в овертайме два очка «Анахайму» принес Райн Гецлаф.

«Каролина» как всегда перебросала соперника, но успехом это не увенчалось. «Харрикейнз» после 25 матчей идут на седьмом месте на Востоке и всерьез намерены удержаться в зоне плей-офф. «Анахайм» же одержал третью победу подряд, пока команда — третья в Западной конференции.

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Каролина Харрикейнз 1:2 ОТ
(1:0, 0:0, 0:1)
Анахайм Дакс
1.12.2018, 03:30 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Род Бриндамор Рэнди Карлайл
Вратари
Кертис Макэлхинни Джон Гибсон
1-й период
Джейк Дотчин 06:05
14:37 Джейк Бин
Брайан Гиббонс 17:02
17:58 Джастин Уильямс
18:57 Андрей Свечников (Д. Хэмилтон, С. Ахо)
2-й период
Брэндон Монтур 21:01
Эндрю Кольяно 23:41
3-й период
Понтус Оберг 45:05
50:31 Джейкоб Славин
Брайан Гиббонс 52:57
Понтус Оберг (А. Хенрик) 56:10
Овертайм
Райан Гецлаф (Х. Линдхольм, Р. Ракелль) 61:15
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Макэлхинни (Каролина Харрикейнз)
Судьи
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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