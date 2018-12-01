Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
16:30
Торпедо НН
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз4
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина ХаррикейнзОТ1
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
12«Локомотив» одержал первую победу в группе ЛЧ
11:09 (мск), источник: Sport24

Русский Танк наконец-то показал свою мощь. Он потерял зуб, пережил атаки фанатов и начал забивать

«Сент-Луис» обыграл одного из лидеров чемпионата.

Наверх
Источник: AP 2018

В этом сезоне не все гладко идет у Владимира Тарасенко. Его «Сент-Луис» идет на предпоследнем месте на Западе — ниже только «Лос-Анджелес». В команде сменился тренер — Крейг Беруби из помощника переквалифицировался в главного, но пока ситуация не исправилась. Ноябрь выдался непростым месяцем для Тарасенко — он потерял зуб после того, как получил клюшкой по лицу от нападающего «Чикаго» Доминика Кагуна. А еще русский форвард не мог забить на протяжении десяти матчей, что даже спровоцировало слухи о возможном обмене Владимира. Плюс к этому фанаты клуба обрушились на него с критикой, сделав едва ли не главным антигероем неудачного для «Сент-Луиса» начала сезона.

Тарасенко решил ответить хейтерам делом. 24 ноября в матче с «Виннипегом» он забил гол, сам себе его организовав. «Блюзмены» опять проиграли со счетом 4:8, а русский форвард был одним из трех хоккеистов команды, которые закончили игру с положительным показателем полезности. Через четыре дня Владимир забросил шайбу в ворота «Детройта». «Сент-Луис» вновь проиграл 3:4, а Тарасенко вновь не заработал «минус».

В этот вечер команда Беруби играла с «Колорадо» и выглядела достойно. Счет в матче открыл русский лидер «Блюз». Тарасенко набрал 20-е очко в сезоне, забив в ворота Варламова. И вновь 26-летний нападающий фактически сам создал себе момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

После первого периода гости вели со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество. «Колорадо», идущий на втором месте на Западе, доказал свою мощь. По шайбе забросили Никита Задоров, положение которого в Денвере не такой уж прочное, и лучший бомбардир лиги Микко Рантанен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке у хозяев было немало шансов выйти вперед, но соперник сопротивлялся изо всех сил. В овертайме победу «Сент-Луису» принес бросок Колтона Парайко. Так одна из худших команд лиги прервала шестиматчевую победную серию клуба из Денвера. Любопытно, даже после такой игры на Тарасенко и Ко обрушится шквал критики?

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш 2:3 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
Сент-Луис Блюз
1.12.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Крэйг Беруби
Вратари
Семен Варламов Джейк Аллен
1-й период
Джоэль Эдмундсон 02:49
Владимир Тарасенко (Дж. Эдмундсон, И. Барбашев) 04:57
07:59 Ян Коул
Винс Данн 07:59
14:33 Микко Рантанен
17:40 Колин Уилсон
Александр Стин 19:29
2-й период
21:08 Никита Задоров
23:38 Эрик Джонсон
23:38 Эрик Джонсон
Джоэль Эдмундсон 23:38
Оскар Сундквист 32:37
Закари Сэнфорд 35:13
3-й период
Дэвид Перрон 41:34
42:13 Микко Рантанен
Джоэль Эдмундсон 55:15
Овертайм
Колтон Парэйко (Дж. Эдмундсон) 61:34
Статистика
24 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Парэйко (Сент-Луис Блюз), Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Горячая ведущая «Спартака» всегда забывает купальник
Туктамышева с помощью откровенного фото призналась в любви к финалу Гран-при по фигурному катанию
Почему стоит и дальше смотреть биатлон
Три матча 16-го тура чемпионата России запланированы на субботу
«Зенит» прокомментировал слухи о возобновлении карьеры Аршавиным
Овечкин продолжил убойную серию и подарил другу хет-трик
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь