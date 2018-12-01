Русский Танк наконец-то показал свою мощь. Он потерял зуб, пережил атаки фанатов и начал забивать
«Сент-Луис» обыграл одного из лидеров чемпионата.
«Сент-Луис» обыграл одного из лидеров чемпионата.
В этом сезоне не все гладко идет у Владимира Тарасенко. Его «Сент-Луис» идет на предпоследнем месте на Западе — ниже только «Лос-Анджелес». В команде сменился тренер — Крейг Беруби из помощника переквалифицировался в главного, но пока ситуация не исправилась. Ноябрь выдался непростым месяцем для Тарасенко — он потерял зуб после того, как получил клюшкой по лицу от нападающего «Чикаго» Доминика Кагуна. А еще русский форвард не мог забить на протяжении десяти матчей, что даже спровоцировало слухи о возможном обмене Владимира. Плюс к этому фанаты клуба обрушились на него с критикой, сделав едва ли не главным антигероем неудачного для «Сент-Луиса» начала сезона.
Тарасенко решил ответить хейтерам делом. 24 ноября в матче с «Виннипегом» он забил гол, сам себе его организовав. «Блюзмены» опять проиграли со счетом 4:8, а русский форвард был одним из трех хоккеистов команды, которые закончили игру с положительным показателем полезности. Через четыре дня Владимир забросил шайбу в ворота «Детройта». «Сент-Луис» вновь проиграл 3:4, а Тарасенко вновь не заработал «минус».
В этот вечер команда Беруби играла с «Колорадо» и выглядела достойно. Счет в матче открыл русский лидер «Блюз». Тарасенко набрал 20-е очко в сезоне, забив в ворота Варламова. И вновь 26-летний нападающий фактически сам создал себе момент.
После первого периода гости вели со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество. «Колорадо», идущий на втором месте на Западе, доказал свою мощь. По шайбе забросили Никита Задоров, положение которого в Денвере не такой уж прочное, и лучший бомбардир лиги Микко Рантанен.
В концовке у хозяев было немало шансов выйти вперед, но соперник сопротивлялся изо всех сил. В овертайме победу «Сент-Луису» принес бросок Колтона Парайко. Так одна из худших команд лиги прервала шестиматчевую победную серию клуба из Денвера. Любопытно, даже после такой игры на Тарасенко и Ко обрушится шквал критики?
|Колорадо Эвеланш
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2:3 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
|Сент-Луис Блюз
|Джаред Беднар
|Крэйг Беруби
|Семен Варламов
|Джейк Аллен
|1-й период
|Джоэль Эдмундсон
|02:49
|Владимир Тарасенко (Дж. Эдмундсон, И. Барбашев)
|04:57
|07:59
|Ян Коул
|Винс Данн
|07:59
|14:33
|Микко Рантанен
|17:40
|Колин Уилсон
|Александр Стин
|19:29
|2-й период
|21:08
|Никита Задоров
|23:38
|Эрик Джонсон
|23:38
|Эрик Джонсон
|Джоэль Эдмундсон
|23:38
|Оскар Сундквист
|32:37
|Закари Сэнфорд
|35:13
|3-й период
|Дэвид Перрон
|41:34
|42:13
|Микко Рантанен
|Джоэль Эдмундсон
|55:15
|Овертайм
|Колтон Парэйко (Дж. Эдмундсон)
|61:34
|24
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|К. Парэйко (Сент-Луис Блюз), Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)