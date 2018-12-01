Русский Танк наконец-то показал свою мощь. Он потерял зуб, пережил атаки фанатов и начал забивать

Источник: AP 2018

В этом сезоне не все гладко идет у Владимира Тарасенко. Его «Сент-Луис» идет на предпоследнем месте на Западе — ниже только «Лос-Анджелес». В команде сменился тренер — Крейг Беруби из помощника переквалифицировался в главного, но пока ситуация не исправилась. Ноябрь выдался непростым месяцем для Тарасенко — он потерял зуб после того, как получил клюшкой по лицу от нападающего «Чикаго» Доминика Кагуна. А еще русский форвард не мог забить на протяжении десяти матчей, что даже спровоцировало слухи о возможном обмене Владимира. Плюс к этому фанаты клуба обрушились на него с критикой, сделав едва ли не главным антигероем неудачного для «Сент-Луиса» начала сезона.

Тарасенко решил ответить хейтерам делом. 24 ноября в матче с «Виннипегом» он забил гол, сам себе его организовав. «Блюзмены» опять проиграли со счетом 4:8, а русский форвард был одним из трех хоккеистов команды, которые закончили игру с положительным показателем полезности. Через четыре дня Владимир забросил шайбу в ворота «Детройта». «Сент-Луис» вновь проиграл 3:4, а Тарасенко вновь не заработал «минус».

В этот вечер команда Беруби играла с «Колорадо» и выглядела достойно. Счет в матче открыл русский лидер «Блюз». Тарасенко набрал 20-е очко в сезоне, забив в ворота Варламова. И вновь 26-летний нападающий фактически сам создал себе момент.

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После первого периода гости вели со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество. «Колорадо», идущий на втором месте на Западе, доказал свою мощь. По шайбе забросили Никита Задоров, положение которого в Денвере не такой уж прочное, и лучший бомбардир лиги Микко Рантанен.

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В концовке у хозяев было немало шансов выйти вперед, но соперник сопротивлялся изо всех сил. В овертайме победу «Сент-Луису» принес бросок Колтона Парайко. Так одна из худших команд лиги прервала шестиматчевую победную серию клуба из Денвера. Любопытно, даже после такой игры на Тарасенко и Ко обрушится шквал критики?