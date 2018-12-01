«Флорида» в овертайме обыграла «Баффало», Дадонов забил 11-й гол в сезоне
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» в овертайме победили «Баффало Сейбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» в овертайме победили «Баффало Сейбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в пятницу в Санрайзе, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Пантерз» отличились Джаред Макканн (19-я минута), российский нападающий Евгений Дадонов (52) и Александр Барков (63). Авторами голов у «Сейбрз» стали Джефф Скиннер (11) и Сэм Райнхарт (23).
Для Дадонова, признанного третьей звездой матча, эта шайба стала 11-й в текущем регулярном сезоне.
В другом матче дня «Каролина» на своем льду в овертайме проиграла «Анахайму» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). Единственный гол у «ураганов» на 19-й минуте забил российский форвард Андрей Свечников.
|Флорида Пантерз
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3:2 ОТ
(1:1, 0:1, 1:0)
|Баффало Сэйбрз
|Боб Бонер
|Фил Хаусли
|Джеймс Раймер
|Линус Улльмарк
|1-й период
|Джефф Скиннер (С. Райнхарт, Дж. Айкел)
|10:55
|Расмус Ристолайнен
|11:48
|Расмус Далин
|16:40
|18:31
|Джаред Маккэн (М. Матесон, Ф. Ватрано)
|2-й период
|22:04
|Ник Бьюгстад
|Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, Л. Улльмарк)
|22:41
|31:47
|Майкл Матесон
|Патрик Берглунд
|38:19
|3-й период
|42:29
|Аарон Экблад
|Кейси Нельсон
|51:48
|51:56
|Евгений Дадонов (Дж. Юбердо, К. Яндл)
|53:11
|Алекс Петровик
|Овертайм
|62:26
|Александр Барков (А. Экблад, Дж. Юбердо)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|А. Барков (Флорида Пантерз), Л. Улльмарк (Баффало Сэйбрз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз)