«Флорида» в овертайме обыграла «Баффало», Дадонов забил 11-й гол в сезоне

Игра, прошедшая в пятницу в Санрайзе, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Пантерз» отличились Джаред Макканн (19-я минута), российский нападающий Евгений Дадонов (52) и Александр Барков (63). Авторами голов у «Сейбрз» стали Джефф Скиннер (11) и Сэм Райнхарт (23).

Для Дадонова, признанного третьей звездой матча, эта шайба стала 11-й в текущем регулярном сезоне.