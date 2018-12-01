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11:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Флорида» в овертайме обыграла «Баффало», Дадонов забил 11-й гол в сезоне

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» в овертайме победили «Баффало Сейбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Игра, прошедшая в пятницу в Санрайзе, закончилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Пантерз» отличились Джаред Макканн (19-я минута), российский нападающий Евгений Дадонов (52) и Александр Барков (63). Авторами голов у «Сейбрз» стали Джефф Скиннер (11) и Сэм Райнхарт (23).

Для Дадонова, признанного третьей звездой матча, эта шайба стала 11-й в текущем регулярном сезоне.

В другом матче дня «Каролина» на своем льду в овертайме проиграла «Анахайму» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). Единственный гол у «ураганов» на 19-й минуте забил российский форвард Андрей Свечников.

Флорида Пантерз 3:2 ОТ
(1:1, 0:1, 1:0)
Баффало Сэйбрз
1.12.2018, 03:00 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Фил Хаусли
Вратари
Джеймс Раймер Линус Улльмарк
1-й период
Джефф Скиннер (С. Райнхарт, Дж. Айкел) 10:55
Расмус Ристолайнен 11:48
Расмус Далин 16:40
18:31 Джаред Маккэн (М. Матесон, Ф. Ватрано)
2-й период
22:04 Ник Бьюгстад
Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, Л. Улльмарк) 22:41
31:47 Майкл Матесон
Патрик Берглунд 38:19
3-й период
42:29 Аарон Экблад
Кейси Нельсон 51:48
51:56 Евгений Дадонов (Дж. Юбердо, К. Яндл)
53:11 Алекс Петровик
Овертайм
62:26 Александр Барков (А. Экблад, Дж. Юбердо)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Барков (Флорида Пантерз), Л. Улльмарк (Баффало Сэйбрз), Е. Дадонов (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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