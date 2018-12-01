Известный футболист Уэйн Руни пообщался с Овечкиным после победы

После победы, которая стала для клуба седьмой подряд , в раздевалку «столичных» зашёл известный футболист Уэйн Руни, сейчас играющий в Америке. Форвард пообщался с Александром Овечкиным и другими игроками «Вашингтона».

Хозяева открыли счёт на 4-й минуте — отличился Никлас Бекстрём. Во втором периоде на шайбу Тома Уилсона точным броском ответил Трэвис Зейджак. В третьем игровом отрезке за «Вашингтон» два гола забил оформивший хет-трик Бекстрём, по голу в активе Андре Бураковски и Александра Овечкина, второй матч подряд поразившего пустые ворота.