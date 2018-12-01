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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Известный футболист Уэйн Руни пообщался с Овечкиным после победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3.

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После победы, которая стала для клуба седьмой подряд, в раздевалку «столичных» зашёл известный футболист Уэйн Руни, сейчас играющий в Америке. Форвард пообщался с Александром Овечкиным и другими игроками «Вашингтона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяева открыли счёт на 4-й минуте — отличился Никлас Бекстрём. Во втором периоде на шайбу Тома Уилсона точным броском ответил Трэвис Зейджак. В третьем игровом отрезке за «Вашингтон» два гола забил оформивший хет-трик Бекстрём, по голу в активе Андре Бураковски и Александра Овечкина, второй матч подряд поразившего пустые ворота.

Вашингтон Кэпиталз 6:3
(1:0, 1:1, 4:2)
Нью-Джерси Дэвилз
1.12.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Джон Хайнс
Вратари
Брэйден Холтби Кейт Кинкейд 00:00 (К. Кинкейд 58:30-58:54, К. Кинкейд 59:37)
1-й период
03:51 Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, М. Кемпны)
06:02 Ларс Эллер
18:38 Деванте Смит-Пелли
2-й период
20:08 Том Уилсон (М. Нисканен, Л. Эллер)
21:05 Мэдисон Боуи
Тэйлор Холл 27:29
Трэвис Зэйджак (Б. Коулман) 29:23
37:39 Том Уилсон
3-й период
45:45 Андре Бураковски (М. Кемпны, Н. Бэкстрем)
Майлс Вуд 48:26
Сами Ватанен 50:17
50:57 Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Нико Хишир (Т. Холл) 52:35
Маркус Юханссон (Т. Холл, Н. Хишир) 58:10
58:30 п.в. Александр Овечкин
59:37 п.в. Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин)
59:56 Мэдисон Боуи
Статистика
18 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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