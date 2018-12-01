Известный футболист Уэйн Руни пообщался с Овечкиным после победы
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3.
После победы, которая стала для клуба седьмой подряд, в раздевалку «столичных» зашёл известный футболист Уэйн Руни, сейчас играющий в Америке. Форвард пообщался с Александром Овечкиным и другими игроками «Вашингтона».
Хозяева открыли счёт на 4-й минуте — отличился Никлас Бекстрём. Во втором периоде на шайбу Тома Уилсона точным броском ответил Трэвис Зейджак. В третьем игровом отрезке за «Вашингтон» два гола забил оформивший
|Вашингтон Кэпиталз
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6:3
(1:0, 1:1, 4:2)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Тодд Рирден
|Джон Хайнс
|Брэйден Холтби
|Кейт Кинкейд 00:00 (К. Кинкейд 58:30-58:54, К. Кинкейд 59:37)
|1-й период
|03:51
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, М. Кемпны)
|06:02
|Ларс Эллер
|18:38
|Деванте Смит-Пелли
|2-й период
|20:08
|Том Уилсон (М. Нисканен, Л. Эллер)
|21:05
|Мэдисон Боуи
|Тэйлор Холл
|27:29
|Трэвис Зэйджак (Б. Коулман)
|29:23
|37:39
|Том Уилсон
|3-й период
|45:45
|Андре Бураковски (М. Кемпны, Н. Бэкстрем)
|Майлс Вуд
|48:26
|Сами Ватанен
|50:17
|50:57
|Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|Нико Хишир (Т. Холл)
|52:35
|Маркус Юханссон (Т. Холл, Н. Хишир)
|58:10
|58:30
|п.в.
|Александр Овечкин
|59:37
|п.в.
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин)
|59:56
|Мэдисон Боуи
|18
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)