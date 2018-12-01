Инфекция в ноге обнаружена у хоккеиста «Лос-Анджелеса» Ковальчука

Источник: AP 2018

Россиянин пропустил выездную игру против «Калгари», которая состоялась в ночь на субботу (1:4). Сообщалось, что причина отсутствия Ковальчука заключалась в травме голеностопа, он должен был вернуться на лед «со дня на день».

«Это вспыхнуло неожиданно, трудно сказать, сколько времени займет восстановление», — сказал Дежарден. Отмечается, что инфекция в ноге никак не связана с «событиями на льду».

В текущем сезоне Ковальчук провел 26 матчей, в которых заработал 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач).