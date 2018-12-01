Инфекция в ноге обнаружена у хоккеиста «Лос-Анджелеса» Ковальчука
ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук выбыл из строя
ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук выбыл из строя
Россиянин пропустил выездную игру против «Калгари», которая состоялась в ночь на субботу (1:4). Сообщалось, что причина отсутствия Ковальчука заключалась в травме голеностопа, он должен был вернуться на лед «со дня на день».
«Это вспыхнуло неожиданно, трудно сказать, сколько времени займет восстановление», — сказал Дежарден. Отмечается, что инфекция в ноге никак не связана с «событиями на льду».
В текущем сезоне Ковальчук провел 26 матчей, в которых заработал 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач).
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 842 матча, забросил 423 шайбы и отдал 408 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11+16). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал «Морис Ришар Трофи», став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).