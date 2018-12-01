Быков: У Овечкина достаточно времени, чтобы обойти Гретцки по голам

Источник: AP 2018

Российский форвард «Вашингтона» Овечкин вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, этот гол стал для него 626-м в карьере в регулярных чемпионатах. Овечкин обошел Джо Сакика и Джерома Игинлу, в активе которых по 625 шайб. Возглавляет список лучших снайперов лиги всех времен Гретцки, на счету которого 894 гола.

«Безусловно, это большое достижение, без всяких сомнений. Все любители хоккея в России должны понимать, что Александр не только великий хоккеист, но и отличный представитель поколения российского хоккея. Мы все горды тем, что это наш воспитанник. Я хотел бы поздравить его родителей, которые внесли огромный вклад в воспитание такого человека», — сказал Быков по телефону.