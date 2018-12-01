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22:10 (мск), источник: Р-Спорт

Быков: У Овечкина достаточно времени, чтобы обойти Гретцки по голам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий Александр Овечкин имеет достаточно времени для того, что превзойти достижение Уэйна Гретцки по заброшенными шайбам в НХЛ, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

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Источник: AP 2018

Российский форвард «Вашингтона» Овечкин вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, этот гол стал для него 626-м в карьере в регулярных чемпионатах. Овечкин обошел Джо Сакика и Джерома Игинлу, в активе которых по 625 шайб. Возглавляет список лучших снайперов лиги всех времен Гретцки, на счету которого 894 гола.

«Безусловно, это большое достижение, без всяких сомнений. Все любители хоккея в России должны понимать, что Александр не только великий хоккеист, но и отличный представитель поколения российского хоккея. Мы все горды тем, что это наш воспитанник. Я хотел бы поздравить его родителей, которые внесли огромный вклад в воспитание такого человека», — сказал Быков по телефону.

«Мне кажется, что любая вершина может быть покорена, если есть стремление и есть мотивация ее покорить. На мой взгляд, у Александра достаточно лет впереди для того, чтобы приблизиться и даже обогнать легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки. Будем надеяться, будем этого желать Александру. Труд, работа, партнеры — то, что может помочь добиться такого результата», — добавил он.

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