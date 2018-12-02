«Торонто» подписал шестилетний контракт с форвардом Нюландером
ТАСС, 2 декабря. Шведский форвард Вильям Нюландер подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает
ТАСС, 2 декабря. Шведский форвард Вильям Нюландер подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает
Средняя зарплата 22-летнего нападающего составит $6,9 млн в год.
Нюландер, который находился в статусе ограниченно свободного агента, пропустил начало сезона
«Торонто» выбрал Нюландера под общим восьмым номером на драфте 2014 года. В прошлом сезоне он провел 82 матча и набрал 61 очко (20 шайб + 41 передача).