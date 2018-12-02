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01:33 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» подписал шестилетний контракт с форвардом Нюландером

ТАСС, 2 декабря. Шведский форвард Вильям Нюландер подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

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Источник: AP 2018

Средняя зарплата 22-летнего нападающего составит $6,9 млн в год.

Нюландер, который находился в статусе ограниченно свободного агента, пропустил начало сезона из-за того, что никак не мог договориться о новом контракт с «Торонто». Если бы он не подписал контракт до 1 декабря, то не смог бы выступать в НХЛ в этом сезоне.

«Торонто» выбрал Нюландера под общим восьмым номером на драфте 2014 года. В прошлом сезоне он провел 82 матча и набрал 61 очко (20 шайб + 41 передача).

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