«Торонто» подписал шестилетний контракт с форвардом Нюландером

Нюландер, который находился в статусе ограниченно свободного агента, пропустил начало сезона из-за того, что никак не мог договориться о новом контракт с «Торонто». Если бы он не подписал контракт до 1 декабря, то не смог бы выступать в НХЛ в этом сезоне.