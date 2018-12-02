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07:58 (мск), источник: ТАСС

Шайба Радулова принесла «Далласу» победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

ТАСС, 2 декабря. «Даллас» обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

У победителей шайбы забросили Джейми Бенн (51-я минута) и Александр Радулов (57). В составе проигравших отличился Бо Хорват (16).

Всего в этом сезоне на счету Радулова 21 очко (9 шайб + 12 передач) в 17 матчах.

«Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко после 27 матчей. «Ванкувер» расположился на 11-й строчке с 25 очками в 29 играх.

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