Шайба Радулова принесла «Далласу» победу над «Ванкувером» в матче НХЛ
ТАСС, 2 декабря. «Даллас» обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 декабря. «Даллас» обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Джейми Бенн (51-я минута) и Александр Радулов (57). В составе проигравших отличился Бо Хорват (16).
Всего в этом сезоне на счету Радулова 21 очко (9 шайб + 12 передач) в 17 матчах.
«Даллас» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 31 очко после 27 матчей. «Ванкувер» расположился на 11-й строчке с 25 очками в 29 играх.