«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» в матче НХЛ, Кучеров набрал три очка
ТАСС, 2 декабря. «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 декабря. «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров (40-я минута), также отличились Алекс Киллорн (12), Мэтью Джозеф (34), Седрик Пакетт (52) и Брэйден Пойнт (64). В составе проигравших шайбы на счету Фрэнка Ватрано (11), Александра Баркова (11), Джонатана Юбердо (23) и российского нападающего Евгений Дадонова (29).
Кроме того, Кучеров сделал еще две передачи, Дадонов и российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев — по одной. Всего в этом сезоне Кучеров, который был признан третьей звездой матча, набрал 38 очков (11 шайб + 27 передач), Дадонов — 26 (12+14), Сергачев — 9 (0+9). В списке бомбардиров лиги Кучеров занимает третье место, уступая только Микко Рантанену (43) и Натану Маккиннону (41) из «Колорадо».
В турнирной таблице «Тампа» набрала 39 очков в 27 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Флорида» расположилась на 14-й строчке с 25 очками в 25 играх.
Результаты других матчей дня:
«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:2;.
«Бостон» — «Детройт» — 2:4;.
«Миннесота» — «Торонто» — 3:5;.
«Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:2;.
«Питтсбург» — «Филадельфия» — 2:4;.
«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 3:4 ОТ.